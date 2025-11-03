Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις – Πότε θα καταβληθεί η α’ δόση και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Το αργότερο έως τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myΘέρμανση για την υποβολή αιτήσεων που αφορά στη χορήγηση του νέου επιδόματος θέρμανσης ύψους 100 έως 1.200 ευρώ.

Το ποσό θα διαμορφωθεί ανάλογα με την περιοχή στην οποία θα βρίσκεται η κατοικία του δικαιούχου αλλά και το είδος του καυσίμου που θα χρησιμοποιήσει για θέρμανση Στις περιοχές της χώρας, που καταγράφονται χαμηλές θερμοκρασίες, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Μέτσοβο και η Δράμα, τα ποσά ενίσχυσης αυξάνονται έως και 25%, φτάνοντας το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ, σύμφωνα με τον ειδικό κλιματικό συντελεστή.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για το επίδομα εκτιμάται πως θα υποβάλλονται στο myΘέρμανση από τις 10 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου και η καταβολή της πρώτης δόσης υπολογίζεται πως  θα καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα μπορούν να προσέλθουν στην πλατφόρμα  με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet και θα πρέπει να δηλώσουν το είδος του καυσίμου αλλά και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.

2.Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος αναμένεται να είναι τα  παρακάτω. Δηλαδή

  • Έως 16.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το ετήσιο εισόδημα για έναν άγαμο
  • Έως 24.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το ετήσιο εισόδημα για τον έγγαμο. Και το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

3. Το ποσό

Το επίδομα αφορά τις αγορές:

  • πετρελαίου
  • φυσικού αερίου
  • υγραερίου
  • βιομάζας (πέλετ)
  • καυσόξυλων

Επίσης στο επίδομα συμπεριλαμβάνονται τα κλιματιστικά αλλά και τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με την περιοχή στην οποία διαμένει ο δικαιούχος.  Ενδεικτικά αναφέρεται πως  η προμήθεια πετρελαίου για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό επιδοτείται:

  • Στην Αθήνα (κέντρο) με 129 ευρώ
  • Στην Παλλήνη  με 165 ευρώ
  • Στην Θεσσαλονίκη (κέντρο)  με 213 ευρώ
  • Στα Ιωάννινα με 252 ευρώ
  • Στα Φλώρινα με 442 ευρώ

Επίδομα ανάλογο του θερμαντικού μέσου

Ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό που διαμένει στο  Κάτω Νευροκόπι (Ν. Δράμας) και επιλέξει να ζεσταθεί:

  • με ρεύμα θα λάβει επίδομα 754 ευρώ
  • με πέλετ θα πάρει επίδομα 714 ευρώ
  • με καυσόξυλα θα λάβει επίδομα  695 ευρώ
  • με φυσικό αέριο θα πάρει επίδομα 645 ευρώ
  • με πετρέλαιο θα λάβει 595 ευρώ

Ενώ εάν ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό διαμένει στον Χολαργό (Ν. Αττικής) όπου δεν επιδοτούνται ούτε τα καυσόξυλα, ούτε το πέλετ και ο κλιματικός συντελεστής είναι 0,54,  τότε θα πρέπει να γνωρίζει πως τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για το ρεύμα το επίδομα είναι στα 205 ευρώ
  • Για το φυσικό αέριο το επίδομα είναι στα 176 ευρώ
  • Για το πετρέλαιο το επίδομα είναι στα 162 ευρώ

Το επίδομα θέρμανσης το χάνουν τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε καθεστώς εθελούσια ακινησία.

Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής

 

