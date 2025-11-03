Πέθανε ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός, Τάκης Μπαγιάτης

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου του ηθοποιού και θεατρικού παραγωγού, Τάκη Μπαγιάτη.

Τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού έκανε γνωστό μέσω των social media ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας.

Η κηδεία θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δαύλεια Βοιωτίας την Τρίτη, στις 11:30.

«Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Τάκης Μπαγιάτης, ηθοποιός και τα τελευταία χρόνια παραγωγός θεάτρου, ένας πάντα δραστήριος και χιουμορίστας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια κρατούσε το θέατρο «Χατζηχρήστου».

Συνεργάστηκα άψογα μαζί του και θα θυμάμαι πάντα πόσο πολύ με εκτιμούσε και μου συμπαραστεκόταν στο έργο του ΤΑΣΕΗ. Ο αποχαιρετισμός θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Δαύλεια αύριο στις 11:30», αναφέρει ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του.