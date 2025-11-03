Πέθανε ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός, Τάκης Μπαγιάτης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πέθανε ο ηθοποιός, Τάκης Μπαγιάτης

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου του ηθοποιού και θεατρικού παραγωγού, Τάκη Μπαγιάτη.

Τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού έκανε γνωστό μέσω των social media ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας.

Η κηδεία θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δαύλεια Βοιωτίας την Τρίτη, στις 11:30.

«Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Τάκης Μπαγιάτης, ηθοποιός και τα τελευταία χρόνια παραγωγός θεάτρου, ένας πάντα δραστήριος και χιουμορίστας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια κρατούσε το θέατρο «Χατζηχρήστου».

Συνεργάστηκα άψογα μαζί του και θα θυμάμαι πάντα πόσο πολύ με εκτιμούσε και μου συμπαραστεκόταν στο έργο του ΤΑΣΕΗ. Ο αποχαιρετισμός θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Δαύλεια αύριο στις 11:30», αναφέρει ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο το 10% των ανεπιθύμητων παρενεργειών φαρμάκων δηλώνονται στον ΕΟΦ

Νοσοκομείο Λευκάδας: Στα αυτοκίνητα και στους χώρους του νοσοκομείου κοιμούνται οι υγειονομικοί εκτός έδρας

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Όπου είναι εφικτό θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ το ηλεκτρονικό εμπόριο – Σε ποιους θα επιβληθούν πρόστιμα έως 500.000 ευρώ

Οι αστρονόμοι απαθανάτισαν μια τεράστια κοσμική «νυχτερίδα» που απλώνει τα φτερά της – Εντυπωσιακή φωτογραφία

Ερευνητές «ενσάρκωσαν» γενετική AI σε ρομποτική σκούπα – Άρχισε να μιμείται τον Robin Williams
περισσότερα
16:34 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Λάρισα: 33χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη 

Τέλος φέρεται να έβαλε στη ζωή του ένας 33χρονος άντρας στον οικισμό Αμπέλια Λάρισας. Σύμφωνα ...
16:28 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Πειραιάς: Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών 

Στη σύλληψη ενός ηγετικού μέλους διεθνούς κυκλώματος διακίνησης μεταναστών προχώρησαν οι λιμεν...
16:11 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος στους 2 συλληφθέντες για την ένταση έξω από τα δικαστήρια

Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των δύο ανδρών που συνελήφθησαν για...
15:46 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στα Βορίζια: Οδύνη και σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου Φανούρη – «Αγάπη μου σε βάλανε κιόλας μέσα τόσo γρήγορα»

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς