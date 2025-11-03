Να μ’ αγαπάς: Ορφέας και Φωτεινή ζουν ερωτικές στιγμές, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Η Άννα αρνείται να παντρευτεί τον Ορφέα στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Ο Ορφέας αποκαλύπτει στον Άγγελο πως πουλάει την εταιρεία του για προσωπικούς λόγους. Η Σοφία ξεσπά στην Άννα για την «ευσπλαχνία» της απέναντι στον Μάκη, υποδαυλίζοντας εκβιαστικά την άνευ όρων υπακοή της στον αυριανό γάμο.

Ο Μάκης πιέζει τον Χάρη να βγει στην αντεπίθεση διεκδικώντας τον Όμιλο από τον αδελφό του. Ο Λευτέρης απελευθερώνεται, ενώ η Νικαίτη προτείνει προσωρινή ανακωχή στην Σοφία, με κοινό στόχο να ξεφορτωθούν τα δίδυμα.

Ο Ορφέας παραμένει ανήσυχος μέχρι να μάθει την τελική απόφαση του Άγγελου για το ντιλ εξαγοράς. Στην αίθουσα του δημαρχείου, η Άννα αιφνιδιάζει τους πάντες με την απροειδοποίητη άρνησή της να παντρευτεί τον Ορφέα.

Ο Ορφέας και η Φωτεινή ζουν μαγικές ερωτικές στιγμές…

