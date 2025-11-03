Πειραιάς: Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών 

Στη σύλληψη ενός ηγετικού μέλους διεθνούς κυκλώματος διακίνησης μεταναστών προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές στο πλαίσιο επιχείρησης του τμήματος ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων.

Στελέχη της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κ.Λ. Πειραιά εντόπισαν και συνέλαβαν την 1η Νοεμβρίου έναν Σύρο, κάτοχο σουηδικού διαβατηρίου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα, κατά την οποία κατασχέθηκαν ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία εξετάζονται ως κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο συλληφθείς φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο σε οργανωμένο κύκλωμα που μετέφερε παράνομα μετανάστες από τις τουρκικές ακτές σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών/Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών, όπου και κρίθηκε προφυλακιστέος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η επιχείρηση αποτελεί αποτέλεσμα εντατικών και συντονισμένων ενεργειών της ΔΑΠΘΑΣ, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Λιμενικής Αρχής Πειραιά, που συνεχίζουν την ανάλυση των στοιχείων και τη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής και άλλων ατόμων στο κύκλωμα.

