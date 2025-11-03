Συγκλονίζει η κατάθεση γνωστής ηθοποιού: «Η αδελφή μου μού αποκάλυψε ότι είχε βιαστεί από τον κατηγορούμενο» – Στο δικαστήριο ο Λάνθιμος και η σύζυγός του

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

δικαστήριο

Με την κατάθεση γνωστής ηθοποιού συνεχίστηκε η δίκη του σκηνοθέτη- ηθοποιού που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση και βιασμό τετελεσμένο, σε βαθμό κακουργήματος. Μία από τις δύο γυναίκες που έχουν καταγγείλει τον 43χρονο είναι αδελφή της γνωστής ηθοποιού, ενώ στο δικαστήριο παρίστατο σήμερα και ο
Γιώργος Λάνθιμος, η σύζυγος του οποίου είναι επίσης μάρτυρας στην υπόθεση.

Της Άννας Κανδύλη

Η ηθοποιός, που είχε σχέση με τον κατηγορούμενο, περιέγραψε τα προβλήματα που αντιμετώπισε η αδελφή της στην εφηβεία της. Όπως υποστήριξε, το καλοκαίρι του 2015, μετά τον χωρισμό της με τον κατηγορούμενο, η αδελφή της τής αποκάλυψε ότι είχε βιαστεί από τον ίδιο.  «Ήμουν σε σοκ… πανικοβλήθηκα» είπε.

Η μάρτυρας ανέφερε πως ο 43χρονος φέρεται να μην αρνήθηκε τις κατηγορίες όταν εκείνη τον κατηγόρησε για τις επιθέσεις στην αδελφή της, αλλά αντίθετα εκδήλωνε συναισθήματα ενοχής και αναφερόταν στο σώμα της.

Η ίδια τόνισε πως είχε ερωτική σχέση με τον κατηγορούμενο και τον θεωρούσε «δάσκαλο και μέντορα». Παρά τον χωρισμό τους, διατήρησαν φιλικές οικογενειακές σχέσεις, ενώ εκείνη υποστήριξε ότι δεν είχε αντιληφθεί τις επιθέσεις στην ανήλικη αδελφή της, θεωρώντας ότι είχε ρόλο αδελφού.

Η μάρτυρας περιέγραψε ακόμη το ψυχολογικό φορτίο που βιώνει εδώ και χρόνια και την αδυναμία της να θυμηθεί λεπτομέρειες των τραυματικών εμπειριών. Όπως ανέφερε, μέσω συζητήσεων με φίλους της έμαθε ότι δεκάδες γυναίκες είχαν βιώσει παρόμοιες εμπειρίες, χωρίς όμως να προτρέψει κάποιον να τον καταγγείλει πριν το 2021.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο το 10% των ανεπιθύμητων παρενεργειών φαρμάκων δηλώνονται στον ΕΟΦ

Νοσοκομείο Λευκάδας: Στα αυτοκίνητα και στους χώρους του νοσοκομείου κοιμούνται οι υγειονομικοί εκτός έδρας

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος – Τι προβλέπει η τροποποιητική ΚΥΑ

Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 10 Νοεμβρίου η έναρξη των αιτήσεων – Πότε θα καταβληθεί η α΄ δόση και ποιοι θα λάβουν τα περισσό...

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα ζώα και το αποτέλεσμα σε 25 δευτερόλεπτα;

Αυτό είναι το μόνο antivirus που αξίζει να εμπιστευτείς στο Linux – Και είναι δωρεάν
περισσότερα
18:10 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στα Βορίζια: Όσα αναφέρονται στην δικογραφία από την έκρηξη μέχρι το… μακελειό 

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν όσα περιλαμβάνει η δικογραφία που έχουν σχηματίσει οι Αρχές σχ...
17:59 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος εργαζόμενος από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο

Τραγικό δυστύχημα με νεκρό έναν 60χρονο εργάτη συνέβη το πρωί της Δευτέρας (3/11) στον Άγιο Αθ...
17:53 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Τροχαία: Βεβαιώθηκαν 119 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην Αττική – 9 συλλήψεις – Δείτε βίντεο 

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για τ...
16:34 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Λάρισα: 33χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη 

Τέλος φέρεται να έβαλε στη ζωή του ένας 33χρονος άντρας στον οικισμό Αμπέλια Λάρισας. Σύμφωνα ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς