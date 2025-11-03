Βρετανία: Η στιγμή που ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι σε τρένο εισβάλλει με μαχαίρι σε κουρείο – Η αστυνομία τον συνδέει με ακόμα τρία περιστατικά

Ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι το Σάββατο μέσα σε τρένο στην Βρετανία, θεωρείται ύποπτος για την εμπλοκή του σε τρία “περιστατικά”, που σημειώθηκαν την προηγουμένη, αλλά και την ίδια μέρα στην πόλη Πίτερμπορο της ανατολικής Αγγλίας, συγκεκριμένα κατά ενός 14χρονου εφήβου, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ.

Ο 32χρονος Βρετανός, που συνελήφθη μετά την επίθεση μέσα στο τρένο κατά την οποία τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι, κατηγορείται επίσης για μια επίθεση με μαχαίρι που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο ανατολικό Λονδίνο, σε έναν σταθμό του αυτόματου δικτύου μετρό Docklands Light Rail (DLR).

Η Daily mail δημοσιεύει βίντεο με την τρομακτική στιγμή που ο άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο ύποπτος του Χάντινγκτον, εισέβαλε σε ένα κουρείο στο Πίτερμπορο με ένα μαχαίρι, αμέσως μετά την υποτιθέμενη μαχαιριά που κατάφερε εναντίον 14χρονου αγοριού.

Ο 32χρονος Άντονι Γουίλιαμς από το Πίτερμπορο εμφανίστηκε σήμερα στο Πρωτοδικείο του Πίτερμπορο, κατηγορούμενος για 11 απόπειρες δολοφονίας σε σχέση με τις επιθέσεις στο τρένο και μια άλλη στο ανατολικό Λονδίνο την 1η Νοεμβρίου.

Η αστυνομία ξεκίνησε σήμερα έρευνα για να διαπιστώσει αν υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ τριών άλλων περιστατικών στο Πίτερμπορο, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης ενός άνδρα με μαχαίρι στο κουρείο το πρωί της υποτιθέμενης ένοπλης επίθεσης.

Πλάνα από κάμερες CCTV που απέκτησε αποκλειστικά η Daily Mail δείχνουν έναν άνδρα να μπαίνει στο Ritzy Barbers στην περιοχή Fletton του Peterborough, Cambridgeshire, την Παρασκευή.

Ο άνδρας, ντυμένος στα μαύρα με την κουκούλα του σηκωμένη, κουνάει αυτό που φαίνεται να είναι ένα μεγάλο μαχαίρι, ενώ οι τρομοκρατημένοι πελάτες τρέχουν προς το πίσω μέρος του καταστήματος. Στη συνέχεια, διαμαρτύρεται στο προσωπικό πριν φύγει.

Μπήκε στο κατάστημα γύρω στις 7:25 μ.μ. στις 31 Οκτωβρίου – περίπου 15 λεπτά μετά από ένα άλλο περιστατικό στο οποίο ένας 14χρονος αγόρι μαχαιρώθηκε στο κέντρο της πόλης του Πίτερμπορο.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο έφηβος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης του Πίτερμπορο με ελαφρά τραύματα και αργότερα πήρε εξιτήριο. Άρχισε έρευνα με τη βοήθεια αστυνομικών σκύλων για τον εντοπισμό του δράστη, αλλά δεν βρέθηκε κανείς. Στον τόπο του συμβάντος στάλθηκαν εγκληματολόγοι.

Η αστυνομία του Κέμπριτζσαϊρ ανέφερε ότι ένας άνδρας με μαχαίρι εθεάθη έξω από το Ritzy στις 9:25 π.μ. την επόμενη μέρα, 1 Νοεμβρίου. Η αστυνομία αναφέρει ότι «έχει γνώση» των τριών περιστατικών και «εξετάζει επί του παρόντος όλα τα περιστατικά που συνέβησαν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπήρξαν περαιτέρω πιθανά αδικήματα».

Το προσωπικό του Ritzy ανέφερε την πρώτη εμφάνιση ενός άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι στην αστυνομία στις 9:10 μ.μ. της 31ης Οκτωβρίου, σχεδόν δύο ώρες μετά την είσοδό του στο κατάστημα.

Η αστυνομία του Cambridgeshire δήλωσε ότι δεν έστειλε αστυνομικούς, καθώς της είχε αναφερθεί ότι ο άνδρας είχε φύγει, αλλά άνοιξε φάκελο για το περιστατικό.