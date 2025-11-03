Επιστρέφουν τα «Υπέροχα πλάσματα»

Υπέροχα Πλάσματα

Μετά το «Σόι σου», που έκανε πρεμιέρα με νέα επεισόδια την Παρασκευή, o Alpha ετοιμάζει το revival άλλης μιας σειράς με σημαντική πορεία στο παρελθόν, σύμφωνα με την Reallife.

Ο λόγος για τα «Υπέροχα πλάσματα» σε σενάριο της Μυρτώς Κοντοβά. Η επιστροφή της σειράς έπεσε για πρώτη φορά στο τραπέζι πριν από μερικούς μήνες και ο Alpha έδειξε από την αρχή θετική διάθεση για να υλοποιήσει το φιλόδοξο project.

Το revival των «Υπέροχων πλασμάτων» είναι πλέον επίσημο και με τη βούλα του ΕΚΚΟΜΕΔ. Σύμφωνα με απόφαση του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, η σειρά «Υπέροχα πλάσματα: Η επιστροφή» κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης πήρε το «πράσινο φως» για να ενταχθεί σε καθεστώς επιδότησης.

Την αναβίωση της σειράς αναλαμβάνει η εταιρεία παραγωγής Tanweer, που υπογράφει φέτος τα «Φαντάσματα». Οι επιλέξιμες δαπάνες αγγίζουν τα 2.371.000 ευρώ, ενώ το πόσο της επιδότησης που θα λάβουν τα «Υπέροχα πλάσματα» διαμορφώνεται σε 948.480 ευρώ.

