«Υπέροχα πλάσματα»: Ετοιμάζονται για επιστροφή με νέα επεισόδια

Άλλη μια σειρά που κάνει… καριέρα σε επανάληψη ετοιμάζεται για revival στον Alpha, σύμφωνα με την Reallife.

Μετά το «Σόι σου», που πήρε ήδη το «πράσινο φως» και επιστρέφει με νέα επεισόδια τον Οκτώβριο, ανάλογες συζητήσεις γίνονται στον Alpha και για τα «Υπέροχα πλάσματα», που ετοιμάζονται για επιστροφή με νέα επεισόδια 18 χρόνια μετά την πρώτη προβολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδέα που εξετάστηκε αρχικά πριν από λίγους μήνες οδεύει προς υλοποίηση και οι συζητήσεις ανάμεσα στον Alpha και τη σεναριογράφο Μυρτώ Κοντοβά είναι σε τελικό στάδιο.

Στη σειρά θα επιστρέψουν η Μυρτώ Αλικάκη ως «Μητσάκι» , η Φαίδρα Δρούκα και ο Γιώργος Πυρπασόπουλος. Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2026, με προοπτική τα «Υπέροχα πλάσματα» να κάνουν comeback είτε στο φινάλε της σεζόν, είτε στις αρχές της… επόμενης.

