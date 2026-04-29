Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4 – Ιστορική ματσάρα και προβάδισμα πρόκρισης στους Γάλλους

Απίστευτη ματσάρα έγινε χθες στο Παρίσι για τον πρώτο ημιτελικό του Champions League, που ήταν αυτός με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς με συνολικά 9 γκολ η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 5-4 της Μπάγερν Μονάχου, παίρνοντας ελαφρύ προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στη Γερμανία.

Σε μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του UEFA Champions League, το ματς εξελίχθηκε σε εξωφρενικό ρυθμό από την αρχή του, με τις επιθέσεις να βγάζουν «φωτιές» και τα γκολ να πέφτουν «βροχή» από το πρώτο ημίχρονο που ολοκληρώθηκε με το χορταστικό 3-2 υπέρ των Παριζιάνων.

Στο 16 συγκεκριμένα ο Λουίς Ντίας κέρδισε πέναλτι από τον Πάτσο, με τον Κέιν να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 0-1. Στιγμές αργότερα ο Ολίσε άγγιξε το 2-0, αλλά ο Μαρκίνιος έδιωξε τη μπάλα πριν περάσει τη γραμμή κι έδωσε την ευκαιρία στην Παρί να ισοφαρίσει με τρομερό σουτ του Κβαρατσχέλια.

Στο 33′ ο Ζοάο Νέβες πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και με γυριστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Μπάγερν Μονάχου για το 2-1.

Η Μπαγερν Μονάχου έφερε το ματς στα ίσα στο 41′, με τον εκπληκτικό Ολίσε να μπαίνει στην περιοχή κεντρικά και να εκτελεί δυνατά σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με το αριστερό, τινάζοντας τα δίχτυα του Σαφόνοφ για το 2-2.

Ωστόσο λίγο πριν το ημίχρονο ο Ουσμάν Ντεμπελέ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε στο 45’+5′.

Στο δεύτερο μέρος, η Παρί πάτησε… γκάζι και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε στο 5-2, με τον Κβαρατσκέλια να σκοράρει ξανά (56′) και τον Ντεμπελέ να βρίσκει επίσης δεύτερο προσωπικό τέρμα (58′).

Παρά το σοκ, οι Βαυαροί δεν εγκατέλειψαν. Ο Νταγιό Ουπαμεκανό μείωσε με κεφαλιά στο (65′), ενώ ο Λουίς Ντίας έφερε το παιχνίδι στο 5-4 στο (68′), βάζοντας… φωτιά στα τελευταία λεπτά.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με την Παρί να παίρνει μια τεράστια νίκη και να αποκτά προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό, διεκδικώντας δεύτερη διαδοχική κούπα.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα εννέα γκολ καθιστούν το παιχνίδι αυτό έναν από τους πιο “γεμάτους” και θεαματικούς ημιτελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό “ματς-διαφήμιση” του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων των ημιτελικών του Champions League:

Τρίτη 28/04

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4

Τετάρτη 29/04