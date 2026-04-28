Ολυμπιακός: Το ΣΕΦ γέμισε με… κόκκινα μπλουζάκια για το game 1 των playoffs της Euroleague, με τη Μονακό

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

ΣΕΦ - Μπλουζάκια

Το ΣΕΦ απέκτησε κατακόκκινη εικόνα λίγες ώρες πριν από το Game 1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό, για τα playoffs της Euroleague. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου 2026, στις 21:00, και θα μεταδοθεί από το Novasports 4.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε σχετική ανάρτηση στα social media και έδειξε την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στο γήπεδο. Σε όλα τα καθίσματα έχουν τοποθετηθεί κόκκινα μπλουζάκια, τα οποία θα περιμένουν τους φίλους της ομάδας του Πειραιά πριν από το πρώτο παιχνίδι της σειράς με τη Μονακό.

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να δημιουργήσουν μία δυνατή ατμόσφαιρα στο Φάληρο, καθώς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αρχίζει την προσπάθειά της για πρόκριση στο Final Four. Το μήνυμα στα συλλεκτικά t-shirts είναι «All the way», με την ΚΑΕ να καλεί τον κόσμο να γίνει ένα με την ομάδα.

«Playoffs mode: ON. Απόψε (28/04, 21:00) γράφεται το πρώτο κεφάλαιο κόντρα στη Μονακό και το ΣΕΦ δεν θα είναι απλά γεμάτο, θα είναι καυτό. Μπαίνοντας στη θέση σου, σε περιμένει το συλλεκτικό t-shirt της @Piraeus_Bank με το μήνυμα: “All the way”! Το φοράμε, το ζούμε, το φωνάζουμε! Γινόμαστε ένα με την ομάδα και παλεύουμε όλοι μαζί για το 1-0», ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανάρτησή της.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη σειρά των playoffs με στόχο να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι στη Μονακό. Το ΣΕΦ αναμένεται να είναι κατάμεστο, με τους φιλάθλους να δίνουν από την αρχή τον τόνο για την κρίσιμη αναμέτρηση.

