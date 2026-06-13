Τροχαίο στην Ομόνοια το βράδυ: Πεζός παρασύρθηκε από αμάξι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου στην Ομόνοια, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε έναν πεζό, ηλικίας περίπου 50 ετών, τραυματίζοντάς τον ελαφρά και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό» όπου διαπιστώθηκε ότι δεν διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Περιπολικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/6) στην Ομόνοια, όταν ένα αμάξι παρέσυρε έναν πεζό με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.
  • Κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε άμεσα και του έγινε ΚΑΡΠΑ. Ο άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
  • Σύμφωνα με την τροχαία, ο άνδρας φέρει ελαφρά τραύματα και δε διατρέχει κάποιο σοβαρό κίνδυνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/6) στην Ομόνοια, όταν ένα αμάξι παρέσυρε έναν πεζό με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Το τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας έγινε λίγο πριν τις 9 το βράδυ όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε έναν άνδρα, ηλικίας γύρω στα 50, σύμφωνα με πληροφορίες.

Κάτοικοι της περιοχής που είδαν τον τραυματία κάλεσαν το ΕΚΑΒ όπου έφτασε άμεσα και του έγινε ΚΑΡΠΑ

Ο άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Σύμφωνα με την τροχαία, ο άνδρας φέρει ελαφρά τραύματα και δε διατρέχει κάποιο σοβαρό κίνδυνο.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ