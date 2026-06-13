Τροχαίο στην Ομόνοια το βράδυ: Πεζός παρασύρθηκε από αμάξι

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Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/6) στην Ομόνοια, όταν ένα αμάξι παρέσυρε έναν πεζό με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Το τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας έγινε λίγο πριν τις 9 το βράδυ όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε έναν άνδρα, ηλικίας γύρω στα 50, σύμφωνα με πληροφορίες.

Κάτοικοι της περιοχής που είδαν τον τραυματία κάλεσαν το ΕΚΑΒ όπου έφτασε άμεσα και του έγινε ΚΑΡΠΑ

Ο άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Σύμφωνα με την τροχαία, ο άνδρας φέρει ελαφρά τραύματα και δε διατρέχει κάποιο σοβαρό κίνδυνο.