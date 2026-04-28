Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: «Ερυθρόλευκο» πάρτι στο ΣΕΦ και… 1-0 στην σειρά των playoffs της Euroleague

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Ολυμπιακός
Πηγή: Intime

Ο Ολυμπιακός έκανε ιδανική εκκίνηση στη σειρά των playoffs της Euroleague, καθώς νίκησε τη Μονακό με 91-70 στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0. Οι Πειραιώτες δυσκολεύτηκαν στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως στη συνέχεια επέβαλαν τον ρυθμό τους, κυριάρχησαν στην άμυνα και πήραν καθαρό προβάδισμα στη σειρά.

Η Μονακό μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Ολυμπιακό. Οι Μονεγάσκοι ξεκίνησαν με τον Μπλόσομγκεϊμ πάνω στον Βεζένκοφ, ενώ ο Ντιαλό ευστόχησε από μακριά για το 4-9 στο 3’. Ο Ολυμπιακός ισορρόπησε την κατάσταση με τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, οι οποίοι δημιούργησαν ένα ισχυρό δίδυμο κοντά στο καλάθι. Ωστόσο, τα 0/5 τρίποντα των «ερυθρολεύκων» στην πρώτη περίοδο κράτησαν τη Μονακό μπροστά στο σκορ με 19-20.

Ο ΜακΚίσικ πέρασε νωρίς στο παιχνίδι, μετά τα δύο φάουλ του Γουόρντ, και έδωσε ενέργεια στον Ολυμπιακό. Οι δύο προπονητές άνοιξαν το rotation, όμως ο αγώνας παρέμεινε σκληρός και το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς χέρια. Ο Φουρνιέ έδωσε πέντε διαδοχικούς πόντους και πέτυχε το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού μετά από 13 λεπτά, διαμορφώνοντας το 29-25.

Η Μονακό είχε λύσεις κοντά στο καλάθι, με τον Ντόντα Χολ να ξεχωρίζει στα κοψίματα. Ένα πρόβλημα στον ηλεκτρονικό πίνακα έκοψε προσωρινά τον ρυθμό των γηπεδούχων, όμως ο Ολυμπιακός διατήρησε την πίεση. Ο Ντόρσεϊ έδωσε επιθετική ανάσα από την περιφέρεια για το 38-36 στο 18’, ενώ ο Βεζένκοφ ακολούθησε για το 41-36. Οι Πειραιώτες έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με τη μεγαλύτερη διαφορά τους μέχρι εκείνο το σημείο, καθώς πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 45-36 και τον Κόρι Τζόσεφ να δίνει σημαντικές λύσεις.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με συγκέντρωση, παρά το δυνατό χτύπημα που δέχθηκε ο Βεζένκοφ στο πρόσωπο από τον Ντιαλό, σε μια φάση που έγινε χωρίς πρόθεση. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την ένταση στην άμυνα, περιόρισαν τη Μονακό και βρήκαν ρυθμό και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Ντόρσεϊ ανέβασε τη διαφορά στους 16 πόντους, κάνοντας το 56-40 στο 24’, και έδωσε νέα ώθηση στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός σημάδεψε τις αδυναμίες της Μονακό, τροφοδότησε σωστά τον Μιλουτίνοφ και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +15, με το σκορ στο 66-51.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά του. Η Μονακό έδειχνε να έχει χάσει την ενέργειά της, ενώ ο Μιλουτίνοφ συνέχισε να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι. Η διαφορά έφτασε στους 20 πόντους στο 32’, με το σκορ στο 71-51, και από εκείνο το σημείο οι Πειραιώτες δεν απειλήθηκαν.

Ο Μπαρτζώκας άνοιξε περισσότερο το rotation, ο Τζόσεφ συνέχισε να έχει θετική παρουσία και ο Ολυμπιακός διατήρησε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους. Το τελικό 91-70 έδωσε στους «ερυθρόλευκους» το 1-0 στη σειρά και το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final Four. Οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για το βράδυ της Πέμπτης, στις 21:00, ξανά στο ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 45-36, 66-51, 91-70

