Ματίνα Νικολάου: «Έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τον πατέρα του παιδιού μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Ματίνα Νικολάου
Φωτογραφία: Instagram/matinanikolaou

Η Μαρία Ηλιάκη, την Τρίτη 28 Απριλίου υποδέχτηκε στο «Νωρίς Νωρίς» την Ματίνα Νικολάου. Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός μίλησε στη συνέντευξή της για το παιδί της, το οποίο είναι πλέον 18 ετών, καθώς και για τον πατέρα του γιου της. Μάλιστα, η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε ότι «περνάμε ώρες μαζί και σαν οικογένεια, άσχετα αν δεν είμαστε σύντροφοι».

Ματίνα Νικολάου: «Ήταν απανωτά τα χτυπήματα, είχα την ανάγκη όλο αυτό που συνέβη να το περάσω μόνη μου»

Συγκεκριμένα, μιλώντας για τον γιο της, η Ματίνα Νικολάου ανέφερε πως: «Το παιδί μου καλά είναι, μεγάλωσε. Τώρα ενηλικιώθηκε, είναι 18 ετών. Τώρα τελειώνει το σχολείο. Έχει κυλήσει πάρα πολύ ομαλά και η εφηβεία, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Μετά τα 18, από την ημέρα που τα έκλεισε, που μου είπε “για εμένα δεν αλλάζει τίποτα”, έχει αλλάξει».

«Θέλω να πω ότι αισθάνεται πιο πολύ απελευθερωμένος, μου αρέσει εμένα αυτό, θα βγει λίγο πιο πολύ, θα σκεφτεί ότι τώρα θα βγάλει δίπλωμα για οδήγηση και τέτοια, θέλει να δουλέψει το καλοκαίρι, οπότε έχει μπει σε μία διαδικασία άλλου είδους», εξήγησε στη συνέχεια.

Ματίνα Νικολάου: «Για εμένα ο μπαμπάς του γιου μου ήταν όλη μου η ζωή» – ΒΙΝΤΕΟ

«Κατανοεί την αγωνία του γονέα να είναι καλά»

Επιπλέον, η ηθοποιός είπε ότι: «Εγώ είμαι τυχερή, γιατί ο γιος μου ασχολείται πολύ με τη μουσική και συνήθως πηγαίνει σε live, σε τέτοια. Δεν κλαμπάρει, οπότε δεν είναι ότι γυρνάει στις τέσσερις το πρωί. Αλλά δεν έχει σημασία τι ώρα θα γυρίσει. Δεν κοιμάμαι. Δηλαδή ακόμα και αλλού να κοιμηθεί, σε φίλο, αν δεν με πάρει να μου πει ότι είναι στο σπίτι, δεν μπορώ να κοιμηθώ».

«Είναι ένα ζήτημα αυτό. Προσπαθώ να μην τον παίρνω τηλέφωνο, γιατί τον παίρνουμε και όλοι. Τον παίρνει τηλέφωνο και η γιαγιά του, τον παίρνει και ο μπαμπάς του, δηλαδή λέμε “παιδιά ένας ένας, μην τον τρελάνουμε τον άνθρωπο”. Κατανοεί την αγωνία του γονέα να είναι καλά», πρόσθεσε.

Ματίνα Νικολάου μετά τον χωρισμό της: «Περνάω πολύ ωραία με τον εαυτό μου και είχα πολλά χρόνια να το πάθω»

Ακόμα, η Ματίνα Νικολάου εξομολογήθηκε πως: «Έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τον πατέρα του παιδιού μου. Κοίταξε να δεις, δεν είναι εύκολο και δεν είναι σύνηθες να έχεις μια καλή σχέση. Εμάς μας τα έφερε έτσι η ζωή, οι καταστάσεις, που περνάμε ώρες μαζί και σαν οικογένεια, άσχετα αν δεν είμαστε σύντροφοι». 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί παραμιλάμε στον ύπνο μας; Πότε πρέπει να δούμε γιατρό

1ο Εθνικό Forum για τη Νόσο Πάρκινσον: Στο επίκεντρο η εθνική στρατηγική και η ποιότητα ζωής των ασθενών

Θεσσαλία: 152 επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας – Τι είπε ο Θεοδωρικάκος

Shrinkflation: Η «αόρατη» ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ – Τι πρέπει να προσέχετε

Αλωπεκία: Οι επιστήμονες ίσως ανακάλυψαν τυχαία έναν τρόπο να αναστρέψουν την τριχόπτωση χωρίς φάρμακα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:16 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Ελένη Τσαλιγοπούλου: «Δεν νομίζω ότι αφορά η προσωπική μου ζωή, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον»

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» έκανε δηλώσεις η Ελένη Τσαλιγοπούλου, οι οποίες προβ...
21:51 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Περιπέτεια στην Κωνσταντινούπολη για την Βάσια Παναγοπούλου: «Ούρλιαζε από τους πόνους και ζητήσαμε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο» – Η ανάρτηση της φίλης της

Δύσκολες ώρες βίωσε η Βάσια Παναγοπούλου. Η επιτυχημένη ηθοποιός, τραυματίστηκε σοβαρά στο αερ...
21:07 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Ιλένια Ουίλιαμς: «Λύγισε» βλέποντας βίντεο με τον πατέρα της

Καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν η Ιλένια Ουίλιαμς. Η...
20:26 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Χάρης Μαυρουδής: «Δεν είχα δει ότι εκεί πέρα που πήγαινα να κάτσω ήταν ο καρχαρίας – Με σήκωσε η εκπαιδεύτρια από το τζάκετ»

Ο Χάρης Μαυρουδής παραχώρησε συνέντευξη στην Μαρία Ηλιάκη, για την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς, την Τ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς