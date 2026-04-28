Ματίνα Νικολάου: «Έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τον πατέρα του παιδιού μου»

Η Μαρία Ηλιάκη, την Τρίτη 28 Απριλίου υποδέχτηκε στο «Νωρίς Νωρίς» την Ματίνα Νικολάου. Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός μίλησε στη συνέντευξή της για το παιδί της, το οποίο είναι πλέον 18 ετών, καθώς και για τον πατέρα του γιου της. Μάλιστα, η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε ότι «περνάμε ώρες μαζί και σαν οικογένεια, άσχετα αν δεν είμαστε σύντροφοι».

Συγκεκριμένα, μιλώντας για τον γιο της, η Ματίνα Νικολάου ανέφερε πως: «Το παιδί μου καλά είναι, μεγάλωσε. Τώρα ενηλικιώθηκε, είναι 18 ετών. Τώρα τελειώνει το σχολείο. Έχει κυλήσει πάρα πολύ ομαλά και η εφηβεία, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Μετά τα 18, από την ημέρα που τα έκλεισε, που μου είπε “για εμένα δεν αλλάζει τίποτα”, έχει αλλάξει».

«Θέλω να πω ότι αισθάνεται πιο πολύ απελευθερωμένος, μου αρέσει εμένα αυτό, θα βγει λίγο πιο πολύ, θα σκεφτεί ότι τώρα θα βγάλει δίπλωμα για οδήγηση και τέτοια, θέλει να δουλέψει το καλοκαίρι, οπότε έχει μπει σε μία διαδικασία άλλου είδους», εξήγησε στη συνέχεια.

«Κατανοεί την αγωνία του γονέα να είναι καλά»

Επιπλέον, η ηθοποιός είπε ότι: «Εγώ είμαι τυχερή, γιατί ο γιος μου ασχολείται πολύ με τη μουσική και συνήθως πηγαίνει σε live, σε τέτοια. Δεν κλαμπάρει, οπότε δεν είναι ότι γυρνάει στις τέσσερις το πρωί. Αλλά δεν έχει σημασία τι ώρα θα γυρίσει. Δεν κοιμάμαι. Δηλαδή ακόμα και αλλού να κοιμηθεί, σε φίλο, αν δεν με πάρει να μου πει ότι είναι στο σπίτι, δεν μπορώ να κοιμηθώ».

«Είναι ένα ζήτημα αυτό. Προσπαθώ να μην τον παίρνω τηλέφωνο, γιατί τον παίρνουμε και όλοι. Τον παίρνει τηλέφωνο και η γιαγιά του, τον παίρνει και ο μπαμπάς του, δηλαδή λέμε “παιδιά ένας ένας, μην τον τρελάνουμε τον άνθρωπο”. Κατανοεί την αγωνία του γονέα να είναι καλά», πρόσθεσε.

Ακόμα, η Ματίνα Νικολάου εξομολογήθηκε πως: «Έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τον πατέρα του παιδιού μου. Κοίταξε να δεις, δεν είναι εύκολο και δεν είναι σύνηθες να έχεις μια καλή σχέση. Εμάς μας τα έφερε έτσι η ζωή, οι καταστάσεις, που περνάμε ώρες μαζί και σαν οικογένεια, άσχετα αν δεν είμαστε σύντροφοι».