Ματίνα Νικολάου: «Για εμένα ο μπαμπάς του γιου μου ήταν όλη μου η ζωή» – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Ματίνα Νικολάου

Η Ματίνα Νικολάου ήταν καλεσμένη στο podcast της Δάφνης Καραβοκύρη και μίλησε ανοιχτά για τις πιο δύσκολες προσωπικές στιγμές της, αναφερόμενη στον χωρισμό από τον πατέρα του παιδιού της.

Ματίνα Νικολάου μετά τον χωρισμό της: «Περνάω πολύ ωραία με τον εαυτό μου και είχα πολλά χρόνια να το πάθω»

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, περιγράφοντας το πόσο έντονα βίωσε εκείνη την περίοδο: «Για εμένα ο μπαμπάς του γιου μου, του Παναγιώτη, ήταν όλη μου η ζωή. Έπαθα πανικό, στο πού είναι το στήριγμά μου; Έφυγε το στήριγμά μου και τι θα γίνει; Η χειρότερη σκέψη που πέρασε από το μυαλό μου τότε ήταν ότι το παιδί μου δεν χρειάζεται ούτε εμένα. Το λέω και ντρέπομαι», ανέφερε.

Παράλληλα, η Ματίνα Νικολάου μίλησε και για μια ακόμη σχέση που ολοκληρώθηκε, εξηγώντας πως δεν δίστασε να μοιραστεί αυτή την αδυναμία με τον γιο της: «Επειδή είχα πάλι έναν χωρισμό, από μία σχέση πολύχρονη και όμορφη, την οποία και ο γιος μου είχε γνωρίσει, μοιράστηκα μαζί του το τέλος αυτής της σχέσης πριν ακόμα τελειώσει. Είναι ένας μεγάλος κύκλος αυτός που έκλεισε. Δυσκολεύτηκα. Ποιος χωρισμός είναι εύκολος; Γιατί είναι η καθημερινότητα, η συνήθεια και η αγάπη που έχουμε… Ξέρεις, δεν είναι εύκολο», είπε χαρακτηριστικά.

