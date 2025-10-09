Ματίνα Νικολάου: «Για εμένα ο μπαμπάς του γιου μου ήταν όλη μου η ζωή» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ματίνα Νικολάου ήταν καλεσμένη στο podcast της Δάφνης Καραβοκύρη και μίλησε ανοιχτά για τις πιο δύσκολες προσωπικές στιγμές της, αναφερόμενη στον χωρισμό από τον πατέρα του παιδιού της.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, περιγράφοντας το πόσο έντονα βίωσε εκείνη την περίοδο: «Για εμένα ο μπαμπάς του γιου μου, του Παναγιώτη, ήταν όλη μου η ζωή. Έπαθα πανικό, στο πού είναι το στήριγμά μου; Έφυγε το στήριγμά μου και τι θα γίνει; Η χειρότερη σκέψη που πέρασε από το μυαλό μου τότε ήταν ότι το παιδί μου δεν χρειάζεται ούτε εμένα. Το λέω και ντρέπομαι», ανέφερε.

Παράλληλα, η Ματίνα Νικολάου μίλησε και για μια ακόμη σχέση που ολοκληρώθηκε, εξηγώντας πως δεν δίστασε να μοιραστεί αυτή την αδυναμία με τον γιο της: «Επειδή είχα πάλι έναν χωρισμό, από μία σχέση πολύχρονη και όμορφη, την οποία και ο γιος μου είχε γνωρίσει, μοιράστηκα μαζί του το τέλος αυτής της σχέσης πριν ακόμα τελειώσει. Είναι ένας μεγάλος κύκλος αυτός που έκλεισε. Δυσκολεύτηκα. Ποιος χωρισμός είναι εύκολος; Γιατί είναι η καθημερινότητα, η συνήθεια και η αγάπη που έχουμε… Ξέρεις, δεν είναι εύκολο», είπε χαρακτηριστικά.