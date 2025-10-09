Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

Εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή, επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια λυκείου, στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα.

Ο 40χρονος, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης το οποίο τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Είχε καταγγελθεί για χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου περιεχομένου εις βάρος της μαθήτριας κατά την παράδοση μαθημάτων, την περίοδο 2020-2021.

Στην απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά τις πράξεις, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς από την μαθήτρια.

Ο ίδιος είχε καταγγελθεί από μία ακόμη έφηβη στην οποία παρέδιδε μαθήματα, αλλά η περίπτωση αυτή δεν έφτασε στο ακροατήριο.

19:59 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Τροχαίο στην Αγία Παρασκευή: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή στη Μεσογείων

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (9/10) στην Αγία Παρασκευή, όπου ένα αυτοκίνητο...
19:35 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Για δεύτερο 24ωρο νοσηλεύονται οι δύο πιλότοι του αεροπλάνου που έπεσε στο Τατόι – Χειρουργήθηκε ο ένας, σε καταστολή ο δεύτερος

Για δεύτερο 24ωρο νοσηλεύονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας οι δύο εκπαιδευτές της Σχο...
18:35 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Παρθενώνας: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές έπειτα από 15 χρόνια εργασιών – ΦΩΤΟ

Έπειτα από 15 σχεδόν χρόνια, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Αθήνας μπορούν να θαυμάσουν τον...
18:30 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Το «πλούσιο» ποινικό παρελθόν του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του – Η γυναίκα φέρει πάνω από 100 τραύματα

Σοκ προκαλεί το ποινικό παρελθόν του 43χρονου άνδρα με καταγωγή από την Γεωργία, ο οποίος τραυ...
