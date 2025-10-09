Νέα βόλτα στο κέντρο της Αθήνας για την γυναίκα με το… πόνυ – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πόνυ, Κολωνάκι, Αθήνα

«Μασκότ» του Κολωνακίου φαίνεται πως έχει γίνει ένα μικρό πόνυ, το οποίο μία γυναίκα βγάζει για βόλτες στην περιοχή.

Σε νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media φαίνεται η γυναίκα, που βγάζει με λουράκι το πόνυ για βόλτα, έχει καθίσει σε καφετέρια στο κέντρο της Αθήνας και οι περαστικοί που βλέπουν το όμορφο τετράποδο σταματούν για να το χαϊδέψουν και του… «μιλήσουν».

Το πόνυ φαίνεται εξοικειωμένο με τους ανθρώπους καθώς κάθεται και δέχεται με μεγάλη χαρά τα χάδια τους.

Δείτε το νέο βίντεο με το πόνυ:

 

@emmanouela_tam Μια χαλαρή Δευτέρα #fyp #fy #mpesfypgamw #kolonaki ♬ original sound – iwansspammacc

