Μάχη για τον… χρόνο στη Βουλή – «Αν έχετε κάποιο παράπονο στον πρόεδρο»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου στην Βουλή ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αριστοτέλη Σπάνια, και του αντιπροέδρου της Βουλής, Βασίλη Βιλιάρδου.

Ο κ. Σπάνιας παραπονέθηκε στον κ. Βιλιάρδο για τον χρόνο ομιλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και γενικότερα των πολιτικών αρχηγών.

«Κύριε πρόεδρε 41 λεπτά μίλησε η κα Κωνσταντοπούλου. Νομίζω έχετε έναν ρόλο. Αν είναι να καθόμαστε σε κάθε ομιλητή και να μην κάνετε κάτι. Γιατί κάθεστε εκεί; Αν μιλάει 41 λεπτά ο κάθε πολιτικός αρχηγός τι θα κάνουμε εμείς εδώ; Κι αναρωτιόμαστε γιατί δεν μιλάνε οι βουλευτές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της ΝΔ.

Ακολούθησε η εξής στιχομυθία: