Μάχη για τον… χρόνο στη Βουλή – «Αν έχετε κάποιο παράπονο στον πρόεδρο»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου στην Βουλή ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αριστοτέλη Σπάνια, και του αντιπροέδρου της Βουλής, Βασίλη Βιλιάρδου.
Ο κ. Σπάνιας παραπονέθηκε στον κ. Βιλιάρδο για τον χρόνο ομιλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και γενικότερα των πολιτικών αρχηγών.
«Κύριε πρόεδρε 41 λεπτά μίλησε η κα Κωνσταντοπούλου. Νομίζω έχετε έναν ρόλο. Αν είναι να καθόμαστε σε κάθε ομιλητή και να μην κάνετε κάτι. Γιατί κάθεστε εκεί; Αν μιλάει 41 λεπτά ο κάθε πολιτικός αρχηγός τι θα κάνουμε εμείς εδώ; Κι αναρωτιόμαστε γιατί δεν μιλάνε οι βουλευτές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της ΝΔ.
Ακολούθησε η εξής στιχομυθία:
- Σπάνιας: «Η κα Κωνσταντοπούλου κάνει την δουλειά της και θέλει να μιλήσει. Εσείς δεν έχετε ρόλο;»
- Βιλιάρδος: «Δεν σας καταλαβαίνω κ. Σπάνια. Προηγουμένως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε 35 λεπτά. Αν έχετε κανένα παράπονο με εμένα να απευθυνθείτε στο προεδρείο»
- Σπάνιας: «Εγώ δεν σας καταλαβαίνω κ. πρόεδρε. 42 λεπτά. 15 λεπτά λέει το χρονόμετρο»
- Βιλιάρδος: «Κ. Σπάνια το είπατε μία φορά, το είπατε δύο φορές. Φτάνει. Αν έχετε κάποιο παράπονο στον πρόεδρο της Βουλής. Παρακαλώ συνεχίστε»
- Σπάνιας: «Δεν εκπροσωπείτε κάτι εσείς; Δεν έχετε προσωπικότητα»
- Βιλιάρδος: «Κ. Σπάνια τέλος οι προσβολές σας παρακαλώ. Το παρακάνατε»
- Σπάνιας: «Ποιος το παράκανε;»
- Βιλιάρδος: «Εσείς. Συνεχίστε σας παρακαλώ»