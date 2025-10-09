Συνάντηση αγροτών και κτηνοτρόφων της Λάρισας με την ηγεσία του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης – «Ο πρωτογενής τομέας αργοπεθαίνει»

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είχε σήμερα αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων από τη Λάρισα, που βρίσκεται στην Αθήνα. Στο επίκεντρο της συνάντησης, που διήρκεσε πάνω από 2,5 ώρες, βρέθηκαν όλα τα κρίσιμα ζητήματα, που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και τα επιπλέον μέτρα που εφαρμόζονται από χθες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι εκπρόσωποι των αγροτών εξέφρασαν την απογοήτευσή τους εξερχόμενοι από τη συνάντηση, καθώς – όπως ανέφεραν – δεν δόθηκε σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών, ούτε ανακοινώθηκαν περαιτέρω μέτρα στήριξης.

Μάλιστα, όπως είπαν, αύριο θα συνεδριάσουν στη Λάρισα, ενώ θα έχουν συσκέψεις και με αγρότες από όλη την χώρα, προκειμένου να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Όπως τους είπε ο υπουργός, τα μέτρα που αποφασίστηκαν στην χθεσινή κυβερνητική σύσκεψη είναι αυστηρά, αλλά πρόκειται για την ύστατη προσπάθεια για να αποφευχθεί το lockdown. Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η πληρωμή αποζημιώσεων.

Έντονος προβληματισμός επικρατεί για την εξάπλωση της ευλογιάς, με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου να κάνουν λόγο για 1.290 εστίες της νόσου και πάνω από 35.000 αιγοπρόβατα, που έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο έως σήμερα.

«Ο πρωτογενής τομέας αργοπεθαίνει», μεταφέρουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισας, απαιτώντας σαφείς απαντήσεις και άμεσα μέτρα στήριξης, ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική τους επιβίωση.

 

Χατζηδάκης: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε να τρέξουν πιο γρήγορα οι επιδοτήσεις»

Κάνουμε ό,τι μπορούμε να τρέξουν πιο γρήγορα οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις των αγροτών, είπε στο ΕΡΤnews ο Κωστής Χατζηδάκης και τόνισε ότι θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα εάν η κυβέρνηση κινηθεί επιπόλαια. «Αυτό δεν σημαίνει, ότι πάμε με αργούς ρυθμούς», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε νωρίτερα σχετικά με τις πληρωμές των αγροτών: «Θα ήθελα να μείνω σε όσα έχει πει μέχρι τώρα το αρμόδιο υπουργείο. Πράγματι γίνονται συνεχείς συσκέψεις και με το αρμόδιο υπουργείο, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται κάποιες πρώτες πληρωμές, το κύριο μέρος, όμως, θα ακολουθήσει. Να σας πω και συγκεκριμένα κάποιες που έχουν προγραμματιστεί ήδη. Είναι για τα υπόλοιπα άμεσης αίτησης, τα εκτός ΟΣΔΕ και τα βιολογικά. Αναλυτικά, όμως, όλα αυτά θα ειπωθούν από το αρμόδιο υπουργείο.

Ο στόχος είναι εντός των επόμενων ημερών – εβδομάδων να ξεκινήσουν οι πληρωμές, ούτως ώστε με βάση το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου να φτάσουν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα και αντιλαμβανόμαστε και την ένταση κάποιες φορές και την αγωνία τους, το κυριότερο, να πληρωθούν στην ώρα τους. Βασικά να το πούμε πιο σωστά, το ταχύτερο δυνατό. Και όλο αυτό, αν μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο, είναι και ένα επιχείρημα που δείχνει πόσο σύνθετη είναι όλη αυτή η άσκηση με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Γιατί παράλληλα το κράτος πρέπει να κάνει τους σχετικούς ελέγχους για να πιάνει τους παραβάτες, τους «μη αγρότες» ή αυτούς, οι οποίοι ενώ είναι αγρότες ή κτηνοτρόφοι λάμβαναν πολλά παραπάνω ή παραπάνω εν πάση περιπτώσει, από όσα έπρεπε να λάβουν. Παράλληλα όμως να πληρώσει τους περισσότερους, τους πολλούς οι οποίοι πραγματικά πρέπει να πληρωθούν».

