Βίντεο: Έμποροι ναρκωτικών ορμάνε σε παραλία με ταχύπλοο και τους παίρνουν στο κυνήγι οι λουόμενοι

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που έμποροι ναρκωτικών κυριολεκτικά βγάζουν ταχύπλοο σκάφος επάνω στην παραλία και προσπαθούν να διαφύγουν από την αστυνομία έχοντας… αγκαλιά το εμπόρευμά τους στη Μαρμπέγια της Ισπανίας.

Το βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κινητά λουόμενων, αλλά και από κάμερες της Αστυνομίας, αποτυπώνει όλο το ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει η ισπανική αστυνομία προκειμένου να συλληφθούν οι δράστες.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι έμποροι ναρκωτικών ταξιδεύουν στη θάλασσα με… τέρμα το γκάζι και δεν σταματάνε παρά μόνο όταν το ταχύπλοό τους έχει βγει ολόκληρο επάνω στην αμμουδιά.

Αμέσως, δύο άνθρωποι κατεβαίνουν έχοντας έναν τεράστιο σάκο στα χέρια τους κι αρχίζουν να τρέχουν.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, είναι τελικά οι λουόμενοι αυτοί που επεμβαίνουν και έπειτα από κυνηγητό πιάνουν τους λαθρέμπορους και τους πετάνε στο έδαφος, ακινητοποιώντας τους μέχρι να έρθει η Αστυνομία και να τους συλλάβει.

Σύμφωνα με την Daily Mail, εδώ και λίγα χρόνια είναι πολύ συχνό το φαινόμενο του… κυνηγητού της Αστυνομίας με τους έμπορους ναρκωτικών, το οποίο συνήθως ολοκληρώνεται στις εξωτικές αμμουδιές της νότιας πλευράς της Ισπανίας.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι καταδιώξεις θυμίζουν χολιγουντιανή ταινία καθώς επιστρατεύονται ακόμη και ελικόπτερα για να αναχαιτίσουν τα ταχύπλοα, με το όλο σκηνικό να θυμίζει κάτι από την παλιότερη δημοφιλή σειρά «Miami Vice».

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως, σύμφωνα με την Διώξη Ναρκωτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ακτές της Ισπανίας είναι πλέον η βασική είσοδος στην Ευρώπη για τους εμπόρους της κοκαΐνης, ξεεπρνώντας το Βέλγιο και την Ολλανδία.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι έμποροι ναρκωτικών – με σημείο εκκίνησης συνήθως Νότια Αμερική – χρησιμοποιούν ακόμη και υποβρύχια για τη μεραφορά του παράνομου φορτίου τους, εμπνεόμενοι από τις πρωτοποριακές μεθόδους που χρησιμοποιούσε παλιότερα ο βαρώνος των καρτέλ, Πάμπλο Εσκομπάρ.