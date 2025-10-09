Ρωσία: «Ελπίζουμε η συμφωνία για τη Γάζα θα ακολουθηθεί από πράξεις», λέει το Κρεμλίνο – Λαβρόφ: «Το σχέδιο Τραμπ ήταν η καλύτερη λύση»

Φωτογραφία: AP

Η ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Γάζα, υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δεν μπορεί παρά να προκαλεί «γενική ικανοποίηση», αλλά θα πρέπει να ακολουθηθεί από «πράξεις», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

LIVE – Γάζα: Απόψε η επικύρωση της εκεχειρίας από το Ισραήλ, εντός 96 ωρών η απελευθέρωση των ομήρων – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Το Ισραήλ και η Χαμάς συναίνεσαν σήμερα στην πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα, καταλήγοντας σε μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς τον τερματισμό του διετούς πολέμου που έχει αναστατώσει τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Reuters.

«Βεβαίως υποστηρίζουμε τις προσπάθειες αυτές. Δεν μπορεί παρά να προκαλεί γενική ικανοποίηση ότι μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα εδραιώνεται ήδη. Μπορούν να χαιρετιστούν όλες αυτές οι προσπάθειες», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το Interfax.

«Ελπίζουμε ότι οι υπογραφές θα μπουν σήμερα, και μετά θα ακολουθήσουν πράξεις για την εφαρμογή των συμφωνιών που επετεύχθησαν», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα σε τηλεφωνική επαφή που είχαν τη Δευτέρα.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σημείωσε ότι το σχέδιο του Τραμπ είναι «η καλύτερη λύση που έχουμε στο τραπέζι» και «δίνει ελπίδα», μολονότι αναφέρεται σε «κρατική υπόσταση» με μάλλον ασαφείς όρους και όχι σε σχέση με τη Δυτική Όχθη.

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι η Δύση μοιράζεται την ευθύνη για την καθυστέρηση των αποφάσεων του ΟΗΕ για παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, οι οποίες, όπως πρόσθεσε, «θα έρθουν αργότερα».

«Οι δυτικοί μας συνάδελφοι θα πρέπει επίσης να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο της ευθύνης για το ότι διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στην καθυστέρηση της εφαρμογής των αποφάσεων όσον αφορά τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Παλαιστίνης στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα», σημείωσε ο Λαβρόφ.

«Το παλαιστινιακό ζήτημα, που παραμένει ανεπίλυτο για σχεδόν 80 χρόνια τώρα, είναι ο βασικός παράγοντας που πυροδοτεί τον εξτρεμισμό στη Μέση Ανατολή», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

