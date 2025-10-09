Απεργία στις 14 Οκτωβρίου κήρυξαν ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που θα συζητείται εκείνη την ημέρα στην Ολομέλεια της Βουλής. Σε 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου προχωρά και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 11:00, στο Σύνταγμα.

Όπως επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, τα αιτήματά της παραμένουν κυρίαρχα για:

«- Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

– Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

– Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

– Κατάργηση της εισφοράς 2%.

– Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

– Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

– Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

– Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου».

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Εργατικό Κέντρο Αθήνας: 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Την προκήρυξη 24ωρης απεργίας για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, αποφάσισε το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας σε έκτακτη συνεδρίασή του, ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί την απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα».

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας εκφράζει την αντίθεσή του «στο 13ωρο» και στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής, ενώ διεκδικεί Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μισθών και μείωση του εργασιακού ωραρίου.