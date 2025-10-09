ΠΑΣΟΚ: «Άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο Βορίδης “αδειάζει” τον Κυριάκο Μητσοτάκη»

«Ο κ. Βορίδης μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ “κάρφωσε” το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον Πρωθυπουργό» τονίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωσή του για τα όσα είπε ο πρώην υπουργός σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Όπως σημειώνουν από την Χαριλάου Τρικούπη, «ο κ. Βορίδης που προστατεύτηκε μαζί με τον κ. Αυγενάκη από την κυβερνητική πλειοψηφία προκειμένου να μην τεθεί στην έρευνα της δικαιοσύνης, “αδειάζει” τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κρατά ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα, ο οποίος στέλνει ενημερωτικά σημειώματα για τις παρανομίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στον στενό πυρήνα του Μαξίμου, αλλά ο Πρωθυπουργός… είναι ανίδεος. Σημειώματα που μάλιστα “καίνε” τον κ. Βορίδη και τα προσκομίζει συρόμενος ο κ. Μυλωνάκης, το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Στη συνέχεια, από το ΠΑΣΟΚ απευθύνουν συγκεκριμένα ερωτήματα:

«-Το Μέγαρο Μαξίμου έχει κάτι να απαντήσει για όλα αυτά;

-Επιμένουν ότι ο Πρωθυπουργός είναι ανεύθυνος, ανήξερος και αδαής;

-Όπως δήλωσε στη συνέντευξη του ο κ. Βορίδης, πριν πάρουν τον κ. Βάρρα στο Μαξίμου του τηλεφώνησαν να τον ρωτήσουν, αν έχει πρόβλημα. Δεν βρήκε, λοιπόν, δύο λεπτά ο Πρωθυπουργός να ρωτήσει τον σύμβουλο του τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Ποιες παρανομίες «ξεκάρφωνε», όπως ο ίδιος υποστηρίζει;

-Πότε θα έρθει στην εξεταστική επιτροπή ο κ. Μυλωνάκης;».

«Στην κυβέρνηση είναι μια “ωραία ατμόσφαιρα”. Άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

