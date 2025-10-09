Κύκλωμα εκμετάλλευσης εργατών: Η 29χρονη «διαμεσολαβήτρια» από το Νεπάλ και οι «διαφημίσεις» για να τους προσελκύουν – Νέες φωτογραφίες και βίντεο

Κύκλωμα εκμετάλλευσης εργατών

Νέα βίντεο και φωτογραφίες έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. για το κύκλωμα εκμετάλλευσης εργατών και τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που στήθηκε σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα, Βοιωτία, Μεσσηνία, Ηλεία και Λάρισα, η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 10 μέλη της οργάνωσης, υπήκοοι Πακιστάν, μεταξύ των οποίων και ένα από τα αρχηγικά μέλη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 10 άτομα (από τα οποία -7- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης), τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ αυτών και έγκλειστος σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων – εργασιακή εκμετάλλευση, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Συνολικά, από την έρευνα, διακριβώθηκαν 25 περιπτώσεις εμπορίας αλλοδαπών ανδρών, υπηκόων Νεπάλ, οι οποίοι διαβιούσαν σε ανθυγιεινές και εξευτελιστικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια συνθήκες.

Στα θύματα παρασχέθηκε αρωγή και προστασία, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τη ΜΚΟ Α-21.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης προσήχθησαν στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα 194 άτομα, από τα οποία 100 συνελήφθησαν διότι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής τους στη χώρα.

Κύκλωμα εκμετάλλευσης εργατών

Κύριο ρόλο στη στρατολόγηση είχε μία 29χρονη από το Νεπάλ

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2024, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συγκροτήθηκαν και εντάχθηκαν σε αυτή, έχοντας επιχειρησιακά δομημένη και διαρκή δράση, με κύριες δραστηριότητες τη στρατολόγηση αλλοδαπών, κυρίως υπηκόων Νεπάλ, χρησιμοποιώντας –κατά περίπτωση- εξαναγκαστικά και απατηλά μέσα, τη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου τους στην ελληνική επικράτεια, καθώς και την παραλαβή, εγκατάσταση και μεταφορά τους σε διάφορες περιοχές της χώρας με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος μέσω της εκμετάλλευσης της εργασίας τους.

Κύριο ρόλο στην στρατολόγηση κατείχε 29χρονη, υπήκοος Νεπάλ, η οποία λαμβάνοντας καθοδήγηση και υποστήριξη από 39χρονο, εμφανιζόταν ως «διαμεσολαβήτρια» για την εύρεση εργασίας στη χώρα μας, στοχεύοντας ομοεθνείς της, που εργάζονταν νόμιμα σε χώρες των Βαλκανίων, κυρίως στη Ρουμανία.

Κύκλωμα εκμετάλλευσης εργατών

Για να πετύχει τον σκοπό της, αναρτούσε σχετικές «διαφημίσεις» σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου με σκηνοθετημένο περιεχόμενο υποσχόταν καλύτερες χρηματικές απολαβές στην Ελλάδα. Μάλιστα, το προφίλ αριθμούσε δεκάδες χιλιάδες ακόλουθους, με εκατομμύρια προβολές χρηστών σε περισσότερα από 150 βίντεο.

Η εργασία που προβαλλόταν αφορούσε κυρίως στον αγροτικό τομέα, χωρίς να γίνεται κάποια αναφορά στους όρους απασχόλησης και στις βασικές παροχές διαβίωσης.

Όταν οι ενδιαφερόμενοι έρχονταν σε επικοινωνία μαζί της, η 29χρονη αποσπούσε τη συναίνεσή τους να ταξιδέψουν στη χώρα μας, έναντι αμοιβής που θα εξοφλούνταν σταδιακά μέσω της εργασίας τους, δημιουργώντας έτσι δεσμό οικονομικής εξάρτησης και χρέους.

Κύκλωμα εκμετάλλευσης εργατών

Ακολούθως, τα θύματα εισέρχονταν στην ελληνική επικράτεια αεροπορικώς ή μέσω των χερσαίων συνόρων με τη Βόρεια Μακεδονία και στη συνέχεια, με τη συνδρομή μελών της εγκληματικής οργάνωσης, μεταφέρονταν σε περιοχές στην επαρχία.

Προηγουμένως, μεταφέρονταν σε διαμερίσματα ή άλλους χώρους προσωρινής διαμονής υπό συνεχή επιτήρηση, όπου συχνά διάφορα άτομα τους αφαιρούσαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα ως μέσο πίεσης.

Μάλιστα, κατά τη μεταφορά τους ορισμένοι αλλοδαποί εξαναγκάζονταν σε καταβολή χρημάτων ή είχαν υποστεί σωματική βία και απειλές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις απάγονταν και κατακρατούνταν παράνομα με σκοπό την καταβολή χρηματικών ποσών στους δράστες, ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωσή τους.

Κύκλωμα εκμετάλλευσης εργατών

Απειλές, εκφοβισμοί και σωματική βία

Στις περιοχές που απασχολούνταν οι αλλοδαποί, όπως η Αργολίδα, η Ηλεία, η Αρκαδία, η Λακωνία, η Μεσσηνία, η Λάρισα και η Βοιωτία, διέμεναν σε πρόχειρα καταλύματα ή αποθήκες και απασχολούνταν σε εξαντλητικές αγροτικές εργασίες υπό την εποπτεία επιστατών, οι οποίοι λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι και διαχειρίζονταν τη διαμονή, την εργασία και την επιτήρηση των εργατών. Οι συνθήκες εργασίας ήταν εξαιρετικά σκληρές, χωρίς ωράρια ή ανάπαυση, ενώ οι διακινούμενοι λάμβαναν ελάχιστα ή καθόλου χρήματα με το πρόσχημα τη αποπληρωμής του «χρέους». Όσοι αντιδρούσαν αντιμετώπιζαν απειλές, εκφοβισμό ή σωματική βία.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, καταλύματα και καταστήματα όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 18- διαβατήρια Νεπάλ, λοιπά ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, ταυτότητες κλπ) αρχών Πακιστάν και Μπαγκλαντές,
  • πλήθος παραστατικών αποστολής χρημάτων μέσω εταιριών μεταφοράς χρημάτων,
  • πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων με αναγραφόμενα χρηματικά ποσά, ημερομηνίες και ονόματα,
  • έγγραφα με πληροφορίες για κρατήσεις πτήσεων αλλοδαπών ατόμων,
  • 18- κινητά τηλέφωνα και -3- ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
  • ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης,
  • το χρηματικό ποσό των -14.375- ευρώ και -4- αυτοκίνητα.

Σημειώνεται ότι, κατά την ημέρα της επιχείρησης το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων ενισχύθηκε με ειδικό εμπειρογνώμονα της EUROPOL, ο οποίος συνέδραμε στην ανάλυση σε πραγματικό χρόνο των πληροφοριακών στοιχείων με τη χρήση της κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων της EUROPOL («Mobile Office»).

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε βίντεο:

 

