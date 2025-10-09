Χαμάς: Αξιωματούχος της δήλωσε ότι οι IDF θα αποσυρθούν από τη Γάζα – «Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μόνο όταν εγκριθεί από το Ισραήλ»

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ανώτερο στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης επιβεβαίωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πρόκειται να αποσυρθεί από όλες τις πόλεις της Λωρίδας της Γάζας, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της διαδικασίας απελευθέρωσης των ομήρων.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο αξιωματούχος της Χαμάς, Οσάμα Χάμνταν, δήλωσε στο καταριανό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Araby ότι ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί «από όλες τις κατοικημένες περιοχές στη Γάζα – συμπεριλαμβανομένων των Χαν Γιουνίς, Ράφα και Πόλης της Γάζας».

Όπως είπε, «η αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς η απελευθέρωση των ομήρων απαιτεί ρυθμίσεις στο πεδίο και μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για τα στελέχη της Χαμάς, πράγμα που σημαίνει ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να υποχωρήσει».

Ο Χάμνταν, ο οποίος βρίσκεται στο Κατάρ και δεν συμμετείχε στις συνομιλίες που διεξήχθησαν στην Αίγυπτο, επιβεβαίωσε τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, θα απελευθερωθούν «250 κρατούμενοι που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και 1.700 Παλαιστίνιοι από τη Γάζα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Η συνέντευξή του φαίνεται να είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση ανώτερου στελέχους της Χαμάς μετά την επίτευξη της συμφωνίας τη νύχτα της Τετάρτης.

Όταν ρωτήθηκε εάν ανάμεσα στους κρατούμενους που θα απελευθερωθούν περιλαμβάνονται ο ανώτατος ηγέτης της Φατάχ, Μαρουάν Μπαργκούτι, και ο επικεφαλής του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Άχμαντ Σααντάτ, ο Χάμνταν αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας μόνο ότι «η Χαμάς υπέβαλε τη λίστα στο Ισραήλ με βάση την αρχαιότητα και τη σημασία των κρατουμένων».

Τόνισε επίσης ότι «η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μόνο όταν εγκριθεί από την κυβέρνηση του Ισραήλ».

Επιπλέον, αποκάλυψε πως «από την Κυριακή και έπειτα, 400 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια θα εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα».