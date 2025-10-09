Χαμάς: Αξιωματούχος της δήλωσε ότι οι IDF θα αποσυρθούν από τη Γάζα – «Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μόνο όταν εγκριθεί από το Ισραήλ»

Enikos Newsroom

διεθνή

Χαμάς: Αξιωματούχος της δήλωσε ότι οι IDF θα αποσυρθούν από τη Γάζα – «Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μόνο όταν εγκριθεί από το Ισραήλ»
Φωτογραφία αρχείου: Reuters

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ανώτερο στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης επιβεβαίωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πρόκειται να αποσυρθεί από όλες τις πόλεις της Λωρίδας της Γάζας, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της διαδικασίας απελευθέρωσης των ομήρων.

LIVE – Γάζα: Η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ απόψε, αναμένεται επικύρωση από το Ισραήλ – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο αξιωματούχος της Χαμάς, Οσάμα Χάμνταν, δήλωσε στο καταριανό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Araby ότι ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί «από όλες τις κατοικημένες περιοχές στη Γάζα – συμπεριλαμβανομένων των Χαν Γιουνίς, Ράφα και Πόλης της Γάζας».

Όπως είπε, «η αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς η απελευθέρωση των ομήρων απαιτεί ρυθμίσεις στο πεδίο και μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για τα στελέχη της Χαμάς, πράγμα που σημαίνει ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να υποχωρήσει».

Ο Χάμνταν, ο οποίος βρίσκεται στο Κατάρ και δεν συμμετείχε στις συνομιλίες που διεξήχθησαν στην Αίγυπτο, επιβεβαίωσε τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, θα απελευθερωθούν «250 κρατούμενοι που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και 1.700 Παλαιστίνιοι από τη Γάζα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Η συνέντευξή του φαίνεται να είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση ανώτερου στελέχους της Χαμάς μετά την επίτευξη της συμφωνίας τη νύχτα της Τετάρτης.

Όταν ρωτήθηκε εάν ανάμεσα στους κρατούμενους που θα απελευθερωθούν περιλαμβάνονται ο ανώτατος ηγέτης της Φατάχ, Μαρουάν Μπαργκούτι, και ο επικεφαλής του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Άχμαντ Σααντάτ, ο Χάμνταν αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας μόνο ότι «η Χαμάς υπέβαλε τη λίστα στο Ισραήλ με βάση την αρχαιότητα και τη σημασία των κρατουμένων».

Τόνισε επίσης ότι «η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μόνο όταν εγκριθεί από την κυβέρνηση του Ισραήλ».

Επιπλέον, αποκάλυψε πως «από την Κυριακή και έπειτα, 400 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια θα εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΦΣ: Προβλήματα κατά την έναρξη του αντιγριπικού εμβολιασμού-Που οφείλονται

Ποια βιταμίνη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια κατά 49% – Τι λέει νέα μελέτη

Τα ακίνητα που βρίσκονται στο “μικροσκόπιο” της ΑΑΔΕ – Ποιοι θα πληρώσουν πρόστιμα έως και 20.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Κάτω από την τιμή πώλησης του προϊόντος θα αναγράφεται και η τιμή του στον τόπο παραγωγής – Όλα όσα είπε ο Θ...

Τι σημαίνει η φράση «βάπτισμα του πυρός» και από πού προέρχεται

Σταγονίδια υψηλής ταχύτητας: Η τεχνική κοπής και η οξύτητα της λεπίδας επηρεάζουν το «σπρέι» του κρεμμυδιού, δείχνει μελέτη
περισσότερα
13:42 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Σάλος στην Τουρκία: Έρευνα κατά της τραγουδίστριας Χαντισέ για χρήση ναρκωτικών – «Είμαι σε κατάσταση σοκ, δεν καπνίζω καν»

Στο πλαίσιο έρευνας εναντίον ατόμων που φέρονται να είναι ύποπτα για «χρήση ναρκωτικών ή διεγε...
13:30 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Η συμφωνία για τη Γάζα δεν θα τεθεί σε ισχύ εάν δεν την εγκρίνει η κυβέρνηση Νετανιάχου

Από το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανακοινώθηκε σήμερα ότι η συμφωνία με στόχο την απε...
12:19 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

LIVE – Γάζα: Η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ απόψε, αναμένεται επικύρωση από το Ισραήλ – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Μια ιστορική συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων θα τεθεί σήμερα σε ισχύ ...
11:30 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Οι πρώτες αντιδράσεις ηγετών μετά τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς – Ακροδεξιοί υπουργοί του Νετανιάχου προειδοποιούν

Η πολυαναμενόμενη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων φαίνεται πως γίν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης