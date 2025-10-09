LIVE – Σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα: Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές

Enikos Newsroom

διεθνή

LIVE – Σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα: Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές
Φωτογραφία: Reuters

Μια ιστορική συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων θα τεθεί σήμερα σε ισχύ στη Λωρίδα της Γάζας, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα για τον τερματισμό της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Αν και το αιγυπτιακό Al Qahera News ανέφερε ότι η εκεχειρία έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, το γραφείο του Ισραηληνού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτό δεν θα συμβεί μέχρι να επικυρωθεί η συμφωνία την Πέμπτη το βράδυ από την ισραηλινή κυβέρνηση, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβάνει την απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων και προβλέπει σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Η άγνωστη μέτρηση που μπορεί να δείξει αν θα ζήσουμε πολλά χρόνια – Τι αναφέρει ειδικός

Καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης επηρεάζουν σοβαρά την ψυχική υγεία του 30% του πληθυσμού

Eurogroup και ECOFIN: Στο Λουξεμβούργο ο Πιερρακάκης – Τα θέματα που θα συζητηθούν στις συνεδριάσεις

Τεκμήρια διαβίωσης: Ποιοι θα έχουν «κούρεμα» έως και 73% – Αναλυτικά παραδείγματα

Σταγονίδια υψηλής ταχύτητας: Η τεχνική κοπής και η οξύτητα της λεπίδας επηρεάζουν το «σπρέι» του κρεμμυδιού, δείχνει μελέτη

Google: Θα σαρώνει τα βίντεο στο τηλέφωνό σας – Δείτε πώς να το σταματήσετε
