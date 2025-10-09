LIVE – Σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα: Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές

Μια ιστορική συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων θα τεθεί σήμερα σε ισχύ στη Λωρίδα της Γάζας, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα για τον τερματισμό της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Αν και το αιγυπτιακό Al Qahera News ανέφερε ότι η εκεχειρία έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, το γραφείο του Ισραηληνού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτό δεν θα συμβεί μέχρι να επικυρωθεί η συμφωνία την Πέμπτη το βράδυ από την ισραηλινή κυβέρνηση, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβάνει την απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων και προβλέπει σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.