Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Ηλεία στρέφονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη – «Κλειδί» η διαδρομή του σκούτερ

κοινωνία

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Ηλεία στρέφονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη – «Κλειδί» η διαδρομή του σκούτερ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στη Μεσσηνία καθώς οι Αρχές εντόπισαν νέα δεδομένα μέσα από το υλικό των καμερών, τις αναλύσεις κινητών τηλεφώνων και τις καταθέσεις κατοίκων και συγγενών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, το σκούτερ που χρησιμοποίησε ο δράστης φαίνεται να ανήκει στον ίδιο και να έχει καταγραφεί να κινείται εκτός Μεσσηνίας, με κατεύθυνση προς την Ηλεία. Οι κινήσεις του, όπως αποκαλύπτουν τα βίντεο, δεν εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή, ωστόσο η διαδρομή του προς τα βόρεια δείχνει ότι εγκατέλειψε τη Μεσσηνία λίγο μετά τη δολοφονία.

Οι αναλυτές του Εγκλημάτων Κατά Ζωής έχουν πλέον σχηματίσει σαφή εικόνα για όσα συνέβησαν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, το βράδυ της περασμένης Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Η συμπεριφορά του δράστη δείχνει ότι είχε στόχο συγκεκριμένο πρόσωπο, τον 68χρονο ιδιοκτήτη, τον οποίο πυροβόλησε πρώτο. Στη συνέχεια, σκότωσε τον επιστάτη και επιτέθηκε και στον ανιψιό του θύματος – ο οποίος έφυγε γρήγορα από το σημείο-, πιθανότατα για να μην αφήσει μάρτυρες.

Οι Αρχές σημειώνουν ότι χρησιμοποίησε το προσωπικό του σκούτερ –πιθανότατα χωρίς πινακίδες– και ένα περίστροφο έξι σφαιρών, στοιχείο που υποδηλώνει πως δεν είχε πρόθεση για μαζική εκτέλεση αλλά για στοχευμένο χτύπημα.

Από τη Φοινικούντα κινήθηκε προς την Πύλο, ακολούθησε την παραλιακή διαδρομή μέσω Γαργαλιάνων και φαίνεται να κατευθύνθηκε προς την Ηλεία, όπου πιθανότατα έχει αναζητήσει καταφύγιο.

Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή, με ελέγχους σε δρόμους και οικισμούς κοντά στα σύνορα των δύο νομών.

Παράλληλα, οι καταθέσεις κατοίκων αποκαλύπτουν ότι το βασικό θύμα, ο 68χρονος, το τελευταίο διάστημα φοβόταν έντονα για τη ζωή του. Φέρεται να είχε ζητήσει άδεια οπλοφορίας και να είχε αγοράσει καραμπίνα για αυτοπροστασία, ενώ είχε απομακρυνθεί από το σπίτι του και διέμενε στο κάμπινγκ.

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν την εκτίμηση ότι το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία δεν ήταν τυχαίο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οι πράξεις να συνδέονται με προσωπικές ή οικονομικές διαφορές.

 

