Ελένη Χατζίδου: «Είδα UFO, ήρθε κοντά μου αλλά δεν με πήρε – Δεν μπορούσα να πάω στη δουλειά μου, ταράχτηκα»

Η Ελένη Χατζίδου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη ότι είδε UFO, ανέφερε πως και η ίδια είχε στο παρελθόν όμοια εμπειρία κατά την περιοδεία της με τον Γιώργο Τσαλίκη.

«Εγώ συμφωνώ με την Αγγελική Ηλιάδη, ότι υπάρχουν UFO και επειδή δεν τα έχετε δει εσείς και ζηλεύετε, μην τα βγάζετε έτσι τώρα. Έχω δει και εγώ με τον Τσαλίκη πάνω ψηλά… Πηγαινοερχόταν… ήρθε πιο κοντά αλλά δεν με πήρε. Με είδε, με κόζαρε και μετά έφυγε. Δεν μπορούσα να πάω μετά στη δουλειά μου, ταράχτηκα. Κάπου πηγαίναμε στην Αμαλιάδα», είπε η Ελένη Χατζίδου.

Όπως διευκρίνισε η Αγγελική Ηλιάδη σε δηλώσεις της στο Happy Day: «Πάρα πολύς κόσμος έχει δει, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήμασταν παιδάκια. Παίζαμε στο δρόμο στη Νέα Σμύρνη και το είχαμε δει. Ήμουν τότε 14-15, δεν υπήρχαν ακόμα drone και τέτοια πράγματα. Κάτι τέτοιο θα ήταν δεν μπορεί. Πιστεύω στο μεταφυσικό και στο ότι μπορεί να υπάρχουν όντα που προέρχονται από αλλού».

