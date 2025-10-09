Euroleague: Για τη δεύτερη νίκη δίνει «μάχη» σήμερα ο Παναθηναϊκός εναντίον της Μπασκόνια – Η ώρα της αναμέτρησης

Από μία έδρα που πέρασε ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της Euroleague φέτος, θα επιδιώξει να περάσει και ο Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, όταν στις 21:30 την Πέμπτη (9/10) παίρνουν θέση στο τζάμπολ, απέναντι στην Μπασκόνια στη Βιτόρια.

Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική, εξαιτίας της χαλαρής αμυντικής απόδοσής τους – δέχτηκαν 103 πόντους από τους «μπλαουγκράνα» και παρά τους 27 πόντους και τα 8 ριμπάουντ του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά και τους 18 πόντους και τις 11 ασίστ του Κώστα Σλούκα.

Οι «πράσινοι» μπήκαν με το δεξί στην Greek Basketball League, με νίκη επί του ΠΑΟΚ, σ’ ένα ματς που ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ασταμάτητος. Έτσι, χωρίς προβλήματα, πέραν της γνωστής απουσίας του Ματίας Λεσόρ, θα μεταβούν στη Χώρα των Βάσκων, με υψηλές πιθανότητες για το 2-1 στη φετινή διοργάνωση.

O Nίκος Ρογκαβόπουλος του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του Μπασκόνια.

Την ίδια ώρα, οι Βάσκοι έχουν ξεκινήσει με δύο ήττες, αφού μετά από την ήττα από τον Ολυμπιακό ηττήθηκαν και από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία. Αυτό σημαίνει πως οι παίκτες του Πάολο Γκαλμπιάτι αισθάνονται πίεση και θα τα δώσουν όλα, για να ικανοποιήσουν το φίλαθλο κοινό τους, με μία πρώτη νίκη, η οποία λαμβάνει μεγαλύτερη αξία, αν επιτευχθεί απέναντι στον Πρωταθλητή Euroleague 2024 και οικοδεσπότη του φάιναλ φορ του 2026.

