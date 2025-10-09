Βίντεο: Άγριο ξύλο σε σούπερ μάρκετ για ένα καρότσι – Γροθιές ακολούθησαν την έντονη λογομαχία

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Άγριο ξύλο σε σούπερ μάρκετ για ένα καρότσι – Γροθιές ακολούθησαν την έντονη λογομαχία
Πηγή: Χ

Ένα βίαιο επεισόδιο που εκτυλίχθηκε μέσα σε κατάστημα Costco στο Μπρούκλιν, στις ΗΠΑ, έγινε viral, όταν μια φαινομενικά ασήμαντη διαφωνία για ένα καρότσι αγορών μετατράπηκε σε άγριο ξύλο, με έναν άνδρα να καταλήγει τραυματισμένος στο πάτωμα του διαδρόμου.

Το βίντεο, που έχει συγκεντρώσει πάνω από 900.000 προβολές από τη στιγμή που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X την ίδια ημέρα, δείχνει δύο ζευγάρια να λογομαχούν μέσα στον διάδρομο για ένα καρότσι.

Σε κάποια στιγμή, ο καβγάς κλιμακώνεται και το ένα ζευγάρι αρχίζει να έχει σωματική επαφή με έναν άνδρα που φορούσε λευκή μπλούζα και μαύρο παντελόνι, ενώ η σύντροφός του ακούγεται να φωνάζει: «Μην τον αγγίζεις! Μην τον σπρώχνεις!», όπως καταγράφεται στο βίντεο.


Ο άνδρας με τη λευκή μπλούζα γρονθοκόπησε τον άλλον άνδρα στο πλάι του κεφαλιού και έσπρωξε τη γυναίκα του για να βγει εκτός καβγά, σύμφωνα με το ίδιο βίντεο. Ο άνδρας που δέχθηκε το χτύπημα έπεσε στο έδαφος, χτυπώντας το κεφάλι του πάνω σε ένα καρότσι, όπως ανέφερε η αστυνομία.

«Καλέστε την αστυνομία!», φώναξε η γυναίκα που ήταν μαζί με τον τραυματισμένο άνδρα, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά.

Σύμφωνα με τη New York Post, το θύμα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή και αναζητείται.

