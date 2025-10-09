Χαμός στο νοσοκομείο Βόλου: Ρομά επιτέθηκαν σε γιατρούς και νοσηλευτές

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (09/10) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου, όταν ομάδα τεσσάρων Ρομά επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με το thenewspaper, οι τέσσερις άνδρες είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο συνοδεύοντας συγγενικό τους πρόσωπο για εξέταση.

Ωστόσο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει άγριος καβγάς μέσα στο χώρο των επειγόντων.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, με περιπολικό να φτάνει στο σημείο και να επεμβαίνει προκειμένου να απομακρύνει τους εμπλεκόμενους και να αποκαταστήσει την τάξη.