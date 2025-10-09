Συνελήφθη αλλοδαπός που επιτέθηκε σε εργαζόμενο του Μετρό – Άρχισε η διαδικασία ανάκλησης ασύλου – ΒΙΝΤΕΟ

Επίθεση δέχθηκε την Τρίτη (7/10) ένας εργαζόμενος του Μετρό από έναν αλλοδαπό άνδρα, στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Η υπηρεσία ασφάλειας και το προσωπικό φύλαξης της ΣΤΑ.ΣΥ κάλεσαν την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του.

Παράλληλα, Η ΣΤΑ.ΣΥ υπέβαλε μήνυση, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, καθώς ο ίδιος δράστης είχε επιτεθεί σε τουρίστες στον σταθμό «Νομισματοκοπείο» στις 6 Αυγούστου 2025, για το οποίο είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Σημειώνεται πως έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, άρχισεε άμεσα η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου του αλλοδαπού που επιτέθηκε χθες σε οδηγό του Μετρό, προκειμένου να απελαθεί από τη χώρα.