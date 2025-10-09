Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Νέα πρόσωπα έρχονται να ταράξουν τις ζωές της Μελισσάνθης και της Ιουλίας

Νάντια Ρηγάτου

Media

Νέο διπλό επεισόδιο της σειράς “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” έρχεται την Παρασκευή στις 21:00 στον Alpha!

Ραγδαίες εξελίξεις έρχονται  με νέα πρόσωπα να μπαίνουν στις ζωές της Μελισσάνθης και της Ιουλίας.

Η Μελισσάνθη, νιώθοντας πιεσμένη με το θέμα του Άγγελου αλλά και την ανάγκη της να κάνει παιδί, καταφεύγει σε μία καινούργια κι επικίνδυνη συνήθεια – τη χαρτοπαιξία. Εκεί, γνωρίζει τρία νέα πρόσωπα, που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας της. 

Ο Λάζαρος Ανδριώτης, τον οποίο υποδύεται ο Δημήτρης Γεροδήμος, είναι ο εγκέφαλος της σπείρας της χαρτοπαικτικής λέσχης που επισκέπτεται η Μελισσάνθη.

Είναι ένας άνθρωπος επικίνδυνος και βίαιος. Ο Μηνάς Κοντοδήμος, τον οποίο κάνει ο Σταύρος Καραγιάννης, είναι στενός συνεργάτης του Λάζαρου και της Χλόης στην παρανομία ενώ παράλληλα διατηρεί κι εξωσυζυγική σχέση με την Χλόη.

Είναι καιροσκόπος, διπρόσωπος και θα αποδειχτεί ο χειρότερος χαρακτήρας από τους τρεις. Την σύζυγό του Λάζαρου αλλά κι ερωμένη του Μηνά Κοντοδήμου, την Χλόη Ανδριώτη, ενσαρκώνει η Μένη Κωνσταντινίδου. Οι τρείς τους συχνάζουν στην χαρτοπαικτική λέσχη, με απώτερο στόχο να αποσπούν χρήματα από εύπορους αφελείς θαμώνες. Ωστόσο, έρχεται κοντά με τη Μελισσάνθη και γίνεται προστατευτική απέναντί της.

Από την άλλη πλευρά, το νέο ξεκίνημα της Ιουλίας και του Φωκά έρχεται να ταράξει ένας επίμονος άντρας, ο Κίμωνας, ο οποίος δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ιουλία. Ο Κίμωνας Αλεξιάδης, τον οποίο υποδύεται ο Βαγγέλης Παπαδάκης, προέρχεται από μια πολύ πλούσια οικογένεια της Θεσσαλονίκης και από παιδί ακόμα είχε ό,τι ζητούσε.

Αυτό τον έκανε άπληστο, σκληρό και εγωιστή ενώ το μόνο που τον νοιάζει στη ζωή του είναι να παίρνει αυτό που θέλει αδιαφορώντας για τις συνέπειες των πράξεων του. Λόγω της οικονομικής του επιφάνειας αλλά και της κοινωνικής του θέσης κερδίζει πάντα αυτό που θέλει, με μοναδική εξαίρεση την Ιουλία, πράγμα που με έναν περίεργο τρόπο τον γοητεύει. Κρύβει ένα μεγάλο μυστικό το οποίο γνωρίζει η Ευανθία και τον εκβιάζει για να τον χρησιμοποιήσει στα σχέδιά της.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 21:00 στον Alpha!

Δείτε εδώ το trailer:

