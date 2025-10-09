Συνταγή για scrambled eggs με ένα ξεχωριστό συστατικό από τον Gordon Ramsay

Ο Gordon Ramsay προτείνει μια πιο εκλεπτυσμένη συνταγή για βελούδινα scrambled eggs και η μυστική κίνηση είναι να προσθέσετε κρεμ φρες. Είναι ένα από τα πιο εύκολα γεύματα όταν δεν έχετε πολύ χρόνο – όχι μόνο για πρωινό.

Η κρεμ φρες, προσθέτει πλούσια και κρεμώδη υφή χωρίς να κόβει στην υψηλή θερμοκρασία. Αντί για κρεμ φρες, μπορείτε να προσθέσετε γιαούρτι, ξινή κρέμα ή μαλακό τυρί.

Μπορείτε να προσθέσετε αλάτι, πιπέρι, ή μια σταγόνα από σάλτσα σόγιας.Για ακόμη πιο χορταστικό αποτέλεσμα, προσθέστε στα αυγά σπανάκι ή μανιτάρια πορτομπέλο.

Όμως, το πρόβλημα δεν είναι η γεύση των scrambled eggs, αλλά η υφή τους. Σύμφωνα με τον σεφ Ramsay, το σημαντικότερο με τα scrambled eggs είναι να μην παραμαγειρευτούν.

Τι Είναι η κρεμ φρες;

Η κρεμ φρες είναι ένα γαλλικό προϊόν, γνωστό και ως ευρωπαϊκή ξινή κρέμα. Μπορείτε να τη βρείτε σε ασιατικά σούπερ μάρκετ. Η κρεμ φρες είναι πλούσια σε λιπαρά και έχει ήπια γλυκόξινη γεύση.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά δεν την αφήνει να κόψει σε υψηλές θερμοκρασίες, κάνοντάς την ένα ευέλικτο συστατικό για να προσθέτει πλούσια και κρεμώδη υφή σε διάφορα πιάτα, όπως τα scrambled eggs.

Πώς να φτιάξετε τα Scrambled Eggs του Gordon Ramsay

Ο διάσημος σεφ μαγειρεύει τα αυγά με βούτυρο σε ένα τηγάνι, ανακατεύοντας συνεχώς το μείγμα με μια ευλύγιστη σπάτουλα, παρόμοια με τον τρόπο που φτιάχνεται το ριζότο. “Σκεφτείτε πως μαγειρεύετε ριζότο. Πρέπει να το ανακατεύετε ασταμάτητα”.

Συνεχίστε το ανακάτεμα και απομακρύνετε το σκεύος από τη φωτιά, συνεχίζοντας ν’ ανακατεύετε.

Επιστρέψτε το στη φωτιά και επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι τα αυγά να πήξουν.

Στο τέλος, απομακρύνετε γρήγορα το σκεύος από τη φωτιά και ομογενοποιήσετε με την κρύα κρεμ φρες ώστε να μην παραμαγειρευτούν τ’ αυγά και να προσθέσετε πυκνότητα και κρεμώδη υφή στ’ αυγά.

Το αποτέλεσμα είναι βελούδινα scrambled eggs.

Η ζέστη που συνεχίζει να καίει στο σκεύος κρατά ζεστά τ’ αυγά χωρίς να συνεχίζει να τα μαγειρεύει.

Αν δεν έχετε κρεμ φρες;

Αν δεν έχετε κρεμ φρες, δεν πειράζει. Προσθέστε ελληνικό γιαούρτι ή ξινή κρέμα. Εξίσου ιδανικό είναι το τυρί κρέμα – το μυστικό είναι να προσθέσετε κάτι κρύο, κρεμώδες να πλούσιο που να μην καίγεται με τη θερμότητα.

Τέλος, προσθέστε ψιλοκομμένα σχοινόπρασα ή φρέσκα κρεμμυδάκια πριν σερβίρετε για ακόμα μια δόση γεύσης και χρώματος.

O αγαπημένος τρόπος για να απολαύσετε αυτά τα τέλεια μαγειρεμένα scrambled eggs;

Πάνω σε φέτες γαλλικό ψωμί ή λευκό ρύζι στον ατμό με μια σταγόνα chili crisp.