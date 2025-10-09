Νέο ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία – Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Νέο ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία – Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε πλήγματα ρωσικών drones εφόρμησης στην περιφέρεια Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ.

«Η Ρωσία επιτίθεται σε κοινότητες της περιφέρειας με δεκάδες πλήγματα drones και με κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από τον αέρα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, 46χρονος σκοτώθηκε στη Μικολάιφσκα, 65χρονος στη Βελικοπισαρίφσκα και 66χρονος στην Μπιλοπίλσκα.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, μέρος της οποίας είχαν κυριεύσει το καλοκαίρι του 2024.

Στο μεταξύ, στην άλλη πλευρά των συνόρων, επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσαν πυρκαγιές «σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις» στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αντρέι Μπατσάροφ.

Ο ρωσικός στρατός, που εισέβαλε τον Φεβρουάριο του 2022 στην Ουκρανία, έχει επιταχύνει τους τελευταίους μήνες την προέλασή του στο ανατολικό τμήμα της χώρας, αντιμέτωπος με αντίπαλο που μειονεκτεί αριθμητικά και ποσότητες εξοπλισμών, χωρίς ωστόσο να σημειώσει στρατηγικά σημαντική πρόοδο.

Τα στρατεύματα του Κρεμλίνου έχουν κυριεύσει συνολικά περί το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Τριάμισι χρόνια μετά την εισβολή, οι διπλωματικές προσπάθειες στις οποίες αποδύθηκε νωρίτερα φέτος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη μοιάζουν να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο 1 στους 10 μπορεί να εντοπίσει και τις 3 διαφορές μέσα σε 19″ – Εσείς μπορείτε να λύσετε αυτό το τεστ παρατηρητικότητα...

Γλυκό porridge βρώμης με γεύση ρολό κανέλας – Έτοιμο σε 15 λεπτά

Εργασιακό νομοσχέδιο: 6 SOS για το 13ωρο – Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Σε ανοδική τροχιά επιστρέφουν οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές – Πάνω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Το νέο «concept» πληκτρολόγιο της Google Japan εμπνέεται από τα παλιά περιστροφικά τηλέφωνα

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
06:23 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Ισημερινός: Ελεύθερα τα πέντε άτομα που συνελήφθησαν για την επίθεση στο αυτοκίνητο του προέδρου Νομπόα

Δικαστής στον Ισημερινό αποφάσισε την αποφυλάκιση πέντε ατόμων που είχαν συλληφθεί την προηγού...
06:08 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Μελέτη-σοκ για τη Γάζα: Ένα στα έξι παιδιά υποφέρει από οξύ υποσιτισμό

Σχεδόν το ένα παιδί στα έξι πάσχει από οξύ υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας του πολέμο...
05:16 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Kοινοποίησε βίντεο με τις οικογένειες των ομήρων να τον ευχαριστούν – Ζητούν να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε βίντεο στο οποίο συγγενείς ομήρων στη Γάζα τον ευχαριστούν για τι...
05:09 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Σε ετοιμότητα ο ισραηλινός στρατός για την επιχείρηση επιστροφής των ομήρων

Ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, έδωσε εντολή στις δυνάμεις τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης