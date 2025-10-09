Ρίμα Χασάν: Να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ για την αναχαίτιση του στολίσκου στη Γάζα

Η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν αξίωσε χθες Τετάρτη στο Παρίσι την επιβολή «κυρώσεων στο Ισραήλ», μπροστά σε εκατοντάδες διαδηλωτές που πήγαν να υποδεχθούν Γάλλους οι οποίοι είχαν επιβιβαστεί στα σκάφη του Στόλου για τη Γάζα, τα οποία όμως αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό κι οι επιβαίνοντες σε αυτά απελάθηκαν.

«Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση η οποία, μολονότι αναγνώρισε την Παλαιστίνη, δεν λέει κουβέντα για την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του Ισραήλ», είπε η Ρίμα Χασάν, επιστρέφοντας στο Παρίσι αφού απελάθηκε, μαζί με άλλους 160 ακτιβιστές, από τις ισραηλινές αρχές, καθώς ήταν ανάμεσα στους συμμετέχοντες στον Στόλο για τη Γάζα.

«Πρέπει να συνεχίσουμε ωσότου υπερισχύσουμε στον αγώνα με τα κράτη που είναι συνεργοί στη γενοκτονία», πρόσθεσε η ευρωβουλευτής, την οποία πήγε μεταξύ άλλων να υποδεχτεί ο ηγέτης του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς στο οποίο ανήκει, της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI), ο Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Η Γαλλοπαλαιστίνια πολιτικός κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» τους «εκατοντάδες» συμμετέχοντες στο εγχείρημα, καλώντας να απαιτηθεί από τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την άμεση απελευθέρωσή τους.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε από την πλευρά του μέσω X την απόπειρα «παρείσφρησης σε εμπόλεμη ζώνη», αμφισβητώντας τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Ο Global Sumud Flotilla απέπλευσε από την Ισπανία και άλλες χώρες με σκοπό να σπάσει τον αποκλεισμό ο οποίος επιβάλλεται στη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Τα περίπου πενήντα πλοία που τον σχημάτισαν αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό ανοικτά της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας μεταξύ της 1ης και της 3ης Οκτωβρίου — παράνομα, καταγγέλλουν οι οργανωτές κι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η Διεθνής Αμνηστία.

Εκατοντάδες ακτιβιστές που επέβαιναν στα πλοία του στόλου, ανάμεσά τους η 22χρονη Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ κι ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα, συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές. Πολλοί από τους ανθρώπους που απελάθηκαν κατήγγειλαν κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, κάτι που διαψεύδει η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

