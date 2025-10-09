Την Δευτέρα πιθανότατα η απελευθέρωση των ομήρων, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην εκπομπή Hannity του δικτύου Fox News ότι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα αναμένεται να απελευθερωθούν τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου ήρθε λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων καθώς και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: Reuters