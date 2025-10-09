Ευγενία Ξυγκόρου: «Ήμουν πολύ σφιγμένη, νόμιζα ότι ήμουν σε βιβλίο της βικτωριανής εποχής»

Ευγενία Ξυγκόρου: «Ήμουν πολύ σφιγμένη, νόμιζα ότι ήμουν σε βιβλίο της βικτωριανής εποχής»

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του Alpha, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», η Ευγενία Ξυγκόρου μίλησε στο ένθετο Τύπος TV, σε μια συνέντευξη όπου αναφέρθηκε στα όνειρά της, αλλά και στον τρόπο που θυμάται την εφηβεία της.

Η νεαρή ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν κάνει μεγάλα σχέδια για το μέλλον, προτιμώντας να αφήνει τη ζωή να της φέρνει ό,τι καλύτερο. «Θα ήθελα να κάνω περισσότερα ταξίδια! Φυσικά, δεν θέλω να σταματήσουν να έρχονται ωραίοι ρόλοι. Θέλω να συνεχίσω να έχω γύρω μου ανθρώπους που με κάνουν ευτυχισμένη. Δεν κάνω και πολλά όνειρα, γιατί όταν εμείς κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στα χρόνια της εφηβείας της, η Ευγενία Ξυγκόρου εξήγησε πως τότε αντιμετώπιζε τον εαυτό της με μεγαλύτερη αυστηρότητα. «Να χαλαρώσει! Αυτό θα έλεγα στον έφηβο εαυτό μου. Στην εφηβεία ήμουν πολύ σφιγμένη, ζούσα στον δικό μου κόσμο. Νόμιζα ότι βρισκόμουν μέσα σε ένα βιβλίο της βικτωριανής εποχής. Πίστευα ότι έπρεπε πάντα να συμπεριφέρομαι σωστά και να λέω μόνο έξυπνα πράγματα. Είχα μια εμμονή με την εξυπνάδα. Έτσι τα είχα στο μυαλό μου τότε, παρόλο που οι γονείς μου δεν με πίεζαν ποτέ», ανέφερε.

