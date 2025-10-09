Πηγές της Χαμάς αναφέρουν ότι αποδέχθηκε τη συμφωνία για τη Γάζα – Υπογραφή την Πέμπτη στην Αίγυπτο

Enikos Newsroom

διεθνή

Πηγές της Χαμάς αναφέρουν ότι αποδέχθηκε τη συμφωνία για τη Γάζα – Υπογραφή την Πέμπτη στην Αίγυπτο
Φωτογραφία: AP

Η Χαμάς φαίνεται πως έχει αποδεχθεί μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πηγές της «παλαιστινιακής αντίστασης» που επικαλείται το μέσο al-Mayadeen, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Χεζμπολάχ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να γίνει την Πέμπτη στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Καΐρου να διαμεσολαβήσει για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, είχε συνάντηση με τον αρχηγό των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, με στόχο την οριστικοποίηση μιας, όπως χαρακτηρίζεται, «ιστορικής συμφωνίας» για τη Γάζα. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών και μίλησε τις πρώτες ώρες της Πέμπτης, η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας ενδέχεται να γίνει εντός της ημέρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Καρκίνος: Όταν τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται

Σε ανοδική τροχιά επιστρέφουν οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές – Πάνω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Κομισιόν: Παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ΚΑΕ – Ποια καταστήματα αφορά

Το νέο «concept» πληκτρολόγιο της Google Japan εμπνέεται από τα παλιά περιστροφικά τηλέφωνα

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
02:56 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου – Ζητά εγγυήσεις για την εφαρμογή της από το Ισραήλ

Η Χαμάς έκανε γνωστό την Πέμπτη ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στ...
02:45 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Η κυβέρνηση θα συνεδριάσει για να εγκρίνει συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων»

Η Χαμάς αποδέχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης την πρώτη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τ...
02:13 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς – Το Σάββατο θα απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι

Το Ισραήλ και η Χαμάς φαίνεται πως έκαναν ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της κρίσης ...
02:00 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Χαμάς: Αποδέχθηκε τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα – Tο Σάββατο θα απελευθερώσει τους ζωντανούς ομήρους

Η Χαμάς φαίνεται πως αποδέχθηκε τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης