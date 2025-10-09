Πηγές της Χαμάς αναφέρουν ότι αποδέχθηκε τη συμφωνία για τη Γάζα – Υπογραφή την Πέμπτη στην Αίγυπτο

Η Χαμάς φαίνεται πως έχει αποδεχθεί μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πηγές της «παλαιστινιακής αντίστασης» που επικαλείται το μέσο al-Mayadeen, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Χεζμπολάχ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να γίνει την Πέμπτη στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Καΐρου να διαμεσολαβήσει για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, είχε συνάντηση με τον αρχηγό των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, με στόχο την οριστικοποίηση μιας, όπως χαρακτηρίζεται, «ιστορικής συμφωνίας» για τη Γάζα. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών και μίλησε τις πρώτες ώρες της Πέμπτης, η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας ενδέχεται να γίνει εντός της ημέρας.