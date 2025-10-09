Ραφήνα: Σύλληψη δύο ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη μίας 54χρονης Ελληνίδας και ενός 37χρονου αλλοδαπού υπηκόου Μπαγκλαντές προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας στην Αθήνα για διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τον έλεγχο σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 437,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης με το προσδοκώμενο όφελος να εκτιμάται σε 9.837 ευρώ ενώ αναζητείται και τρίτο άτομο.

Κατά τον έλεγχο που έγινε σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 437,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε εκατοντάδες μικρές συσκευασίες, δύο ζυγαριές ακριβείας, κινητά τηλέφωνα και πλήθος από κενά σακουλάκια επιμερισμού. Το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών εκτιμάται ότι θα ανερχόταν σε 9.837 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με τις αρχές, αποτελούσαν μέλη κυκλώματος με σαφείς ρόλους στην αποθήκευση, τον επιμερισμό και τη διακίνηση κάνναβης, ενώ αναζητείται και τρίτο άτομο που συμμετείχε ενεργά στην εγκληματική δραστηριότητα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ