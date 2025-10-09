Ραφήνα: Σύλληψη δύο ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Στη σύλληψη μίας 54χρονης Ελληνίδας και ενός 37χρονου αλλοδαπού υπηκόου Μπαγκλαντές προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας στην Αθήνα για διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τον έλεγχο σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 437,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης με το προσδοκώμενο όφελος να εκτιμάται σε 9.837 ευρώ ενώ αναζητείται και τρίτο άτομο.

Κατά τον έλεγχο που έγινε σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 437,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε εκατοντάδες μικρές συσκευασίες, δύο ζυγαριές ακριβείας, κινητά τηλέφωνα και πλήθος από κενά σακουλάκια επιμερισμού. Το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών εκτιμάται ότι θα ανερχόταν σε 9.837 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με τις αρχές, αποτελούσαν μέλη κυκλώματος με σαφείς ρόλους στην αποθήκευση, τον επιμερισμό και τη διακίνηση κάνναβης, ενώ αναζητείται και τρίτο άτομο που συμμετείχε ενεργά στην εγκληματική δραστηριότητα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Καρκίνος: Όταν τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται

Σε ανοδική τροχιά επιστρέφουν οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές – Πάνω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Κομισιόν: Παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ΚΑΕ – Ποια καταστήματα αφορά

Το νέο «concept» πληκτρολόγιο της Google Japan εμπνέεται από τα παλιά περιστροφικά τηλέφωνα

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:00 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Εύβοια: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Λαμπούσα

Τραγωδία στην περιοχή Λαμπούσα, στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου της Εύβοιας, αφού ένας άνθρωπος έχ...
00:07 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Καρυστιανού: «Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά – Θα μας αδικήσει κανείς που δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις Αρχές;

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης, μιας από τις 57 ψυχές που χάθηκαν στην τραγωδία των Τε...
23:55 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Αττική: Εξαφάνιση 47χρονου από την Κυψέλη – Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 47χρονου από την περιοχή της Κυψέλης ...
22:57 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Νέα ντοκουμέντα και μαρτυρίες για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ – «Όταν μεγαλώσω θα σε καθαρίσω» είχε πει ανήλικος στον 68χρονο

Νέα ντοκουμέντα και μαρτυρίες για τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε μαζί με τον υπάλληλό...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης