Αίθρα Λυκουρέζου: «Είχα φτάσει πάτο, ήμουν 25 ετών και έκτοτε δεν έχω αγγίξει ναρκωτικά»

Ελένη Φλισκουνάκη

Αίθρα Λυκουρέζου
Φωτογραφία: Instagram/toprwino_ant1

Την Αίθρα Λυκουρέζου υποδέχτηκε στην εκπομπή του ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Τετάρτης (8/10). Μεταξύ άλλων, μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που είχε περάσει πριν από πολλά χρόνια, και εξήγησε το πώς μετέτρεψε σε δύναμη τα όσα βίωσε. Μάλιστα, τόνισε ότι από το 2003, που ήταν 25 ετών, δεν έχει αγγίξει ναρκωτικά, ενώ εξήγησε τον λόγο που δεν θέλει να χρησιμοποιεί κανένα βοήθημα.

Σε ερώτηση για το πώς κατάφερε τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει να τις κάνει δύναμη, η Αίθρα Λυκουρέζου απάντησε: «Σκαλί σκαλί. Δηλαδή δεν ξεκίνησα πριν 25 χρόνια και είπα “πω πω το έχω βρει όλο”. Κάθε φορά γινόταν και κάτι. Γιατί όσο καθάριζα και θεραπευόμουν εγώ, στη ζωή γινόντουσαν διάφορα άλλα πράγματα, οπότε έπρεπε να τα αντιμετωπίσω. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν».

«Είχα φτάσει πάτο. Το κατάλαβα το τελευταίο διάστημα ότι είχα φτάσει πάτο, γιατί έπινα πάρα πολύ και έμενα μόνη μου. Είχα πει ότι κάτι έπρεπε να κάνω, “ή θα συνεχίσω να ζω έτσι ή θα πρέπει κάτι να αλλάξω”. Το είπα μόνη μου αυτό. Το 2003 ήμουν 25 και έκτοτε δεν έχω αγγίξει ναρκωτικά. Είναι 25 χρόνια που δεν έχω πιει ούτε μαριχουάνα, ούτε χάπια, ούτε αντικαταθλιπτικά, ούτε ηρεμιστικά, τίποτα», συνέχισε.

Επιπλέον, είπε ότι: «Έχω κάτι φυτικά, αν κάτι χρειαστώ. Γενικότερα δεν θέλω ένα βοήθημα, γιατί ξέρω ότι θα κολλήσω. Ξέρω ότι στη δύσκολη θα πάω να πω “α, να πάρω το χάπι, α να πιω ένα ποτήρι κρασί”. Δεν θέλω να συνδυάζω τα θέματά μου τα εσωτερικά με μία ουσία».

