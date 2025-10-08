Βασίλης Μπισμπίκης: Ένοχος ο ηθοποιός – Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ

Ένοχος για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα κρίθηκε ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Το περιστατικό είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου, όταν το αυτοκίνητο του ηθοποιού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και στον μαντρότοιχο κατοικίας στη Φιλοθέη.

της Άννας Κανδύλη

Το Δικαστήριο του επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ με δικαίωμα έφεσης χωρίς να του αναγνωρίσει τα ελαφρυντικά της ειλικρινούς μεταμέλειας και του σύννομου βίου, όπως ζήτησε.

Την ενοχή του ηθοποιού είχε προτείνει νωρίτερα και ο εισαγγελέας της έδρας, ο οποίος τόνισε ότι ο ηθοποιός δεν τήρησε τις προβλεπόμενες από τον νόμο υποχρεώσεις: «Ούτε τα κουδούνια χτύπησε, ούτε σημείωμα άφησε, ούτε την Τροχαία κάλεσε, ούτε αστυνομική αρχή ειδοποίησε, παρά μόνο ενημέρωσε μέσω της συνεργάτιδάς του ότι γενικά προκάλεσε ένα ατύχημα στη Φιλοθέη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μέχρι τη στιγμή που οι μάρτυρες κλήθηκαν να καταθέσουν, δεν γνώριζαν ποιος ήταν ο υπαίτιος, καθώς είχε ήδη παρέλθει το 24ωρο από το περιστατικό. Προτείνω την ενοχή του όπως κατηγορείται».

Ο ηθοποιός υποστήριξε στην απολογία του ότι η αποχώρησή του από το σημείο οφειλόταν στον πανικό και στο φόβο για την προβολή στα ΜΜΕ: «Ήμουν σε ένα κρητικό γλέντι που με είχε καλέσει ο Κρητικός Σύλλογος. Γύρω στις 5 το πρωί έγινε το ατύχημα. Κατέβηκα, είδα ότι δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος, προσπάθησα να αφήσω ένα σημείωμα με τα στοιχεία μου, αλλά δεν βρήκα τίποτα κατάλληλο», ανέφερε. «Πήγα σπίτι, κοιμήθηκα και το μεσημέρι τηλεφώνησα στην Κατερίνα για να ειδοποιηθεί η αστυνομία. Δεν ήθελα να αποφύγω τις ευθύνες μου, απλώς φοβήθηκα τον ντόρο που θα γινόταν».

Σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι «Ήπια μια τσικουδιά, ήταν γιορτή. Δεν χρειάζομαι αλκοόλ για να διασκεδάσω. Το ατύχημα έγινε από κακό χειρισμό δικό μου».Σε ερώτηση για την υποχρέωση να καλέσει την Τροχαία ή να χτυπήσει κουδούνι, ο Μπισμπίκης απάντησε: «Χτύπησα ένα κουδούνι, αλλά ήταν πέντε το πρωί και κανείς δεν θα άκουγε. Σκεφτόμουν ότι αν κάποιος ενημερωνόταν αργότερα, θα το διευθετούσαμε όλα χωρίς πρόβλημα».

Οι μάρτυρες, κάτοικοι της περιοχής, περιέγραψαν τις ζημιές που υπέστησαν. «Μου είπαν να βγω έξω, είχε πέσει ο μαντρότοιχος και κινδύνευε ο σωλήνας του φυσικού αερίου. Ειδοποίησα αμέσως Αστυνομία και Πυροσβεστική», κατέθεσε η πρώτη μάρτυρας.

«Το επόμενο πρωί είδα το αυτοκίνητό μου χτυπημένο. Κανείς δεν χτύπησε κουδούνι ή άφησε σημείωμα. Μας ειδοποίησε γείτονας», είπε ο δεύτερος μάρτυρας. Η συνεργάτιδα του ηθοποιού, μάρτυρας υπεράσπισης, δήλωσε ότι ενημέρωσε την Αστυνομία εκ μέρους του. «Ο κύριος Μπισμπίκης μου είπε ότι προκάλεσε ατύχημα χωρίς θύματα στη Φιλοθέη. Ενημέρωσα το ΑΤ, είπα ότι θα έρθει, αλλά δεν έδωσα διεύθυνση ή στοιχεία των κατοίκων. Δεν είχε δόλο να κρυφτεί, απλώς ήταν αγχωμένος».