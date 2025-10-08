Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 17 ετών σε 40χρονο για την σεξουαλική και σωματική κακοποίηση της συζύγου του

Ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ένας 40χρονος για την σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση της 30χρονης συζύγου του, ακόμη και μπροστά στα μάτια των ανήλικων τέκνων τους.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για βιασμό, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή σε βάρος συζύγου και ενώπιον ανηλίκων και του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 17 ετών, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Ο 40χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και πλέον θεωρείται φυγόποινος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η 30χρονη αποφάσισε να σπάσει την σιωπή της πέρυσι τον Μάρτιο, καταγγέλλοντας τον 40χρονο, ύστερα από ακόμη έναν ξυλοδαρμό που υπέστη. Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε η γυναίκα στην αστυνομία και διαβάστηκε κατά την αποδεικτική διαδικασία, εκτός από το συγκεκριμένο περιστατικό, κατήγγειλε ότι υφίστατο σχεδόν καθημερινά σωματική κακοποίηση και συνήθως, όταν ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Κατήγγειλε, δε, ότι την βίαζε κατ’ επανάληψη παρά τις αντιδράσεις της, ενώ μετά την ερωτική πράξη ουρούσε πάνω της.

Αμέσως μετά την καταγγελία, ο 40χρονος συνελήφθη και κλήθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος και μεταξύ των όρων που του επιβλήθηκαν ήταν η άμεση μετοίκιση από την οικογενειακή στέγη και η απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την παθούσα και τα ανήλικα τέκνα του.