Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 17 ετών σε 40χρονο για την σεξουαλική και σωματική κακοποίηση της συζύγου του

Enikos Newsroom

κοινωνία

κακοποίηση

Ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ένας 40χρονος για την σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση της 30χρονης συζύγου του, ακόμη και μπροστά στα μάτια των ανήλικων τέκνων τους.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για βιασμό, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή σε βάρος συζύγου και ενώπιον ανηλίκων και του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 17 ετών, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Ο 40χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και πλέον θεωρείται φυγόποινος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η 30χρονη αποφάσισε να σπάσει την σιωπή της πέρυσι τον Μάρτιο, καταγγέλλοντας τον 40χρονο, ύστερα από ακόμη έναν ξυλοδαρμό που υπέστη. Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε η γυναίκα στην αστυνομία και διαβάστηκε κατά την αποδεικτική διαδικασία, εκτός από το συγκεκριμένο περιστατικό, κατήγγειλε ότι υφίστατο σχεδόν καθημερινά σωματική κακοποίηση και συνήθως, όταν ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Κατήγγειλε, δε, ότι την βίαζε κατ’ επανάληψη παρά τις αντιδράσεις της, ενώ μετά την ερωτική πράξη ουρούσε πάνω της.

Αμέσως μετά την καταγγελία, ο 40χρονος συνελήφθη και κλήθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος και μεταξύ των όρων που του επιβλήθηκαν ήταν η άμεση μετοίκιση από την οικογενειακή στέγη και η απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την παθούσα και τα ανήλικα τέκνα του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: προσοχή σε φυτικό σκεύασμα που διακινείται μέσω διαδικτύου

Ποια είναι η καλύτερη ώρα να πάρετε πρωτεΐνη για αύξηση μυϊκής μάζας; Τι λένε οι ειδικοί

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα χορηγηθεί για την περίοδο 2025-2026

Δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ: Στον αέρα η αναδρομική μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων μετά το shutdown

Τεστ προσωπικότητας: Το δέντρο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την πιο κυρίαρχη πλευρά σας

Τι σημαίνει η φράση «Ανάστα ο Θεός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:28 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Η ΘΕΑ.ΣΥ. παρουσιάζει το νέο της έργο

Η Θεατρική Συμμαχία – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΘΕΑ.ΣΥ.) είναι μια ερασιτεχνική  ...
14:17 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Έκρηξη στην ντισκοτέκ «Jacky.O.» στα Ιλίσια: Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη που μεταφέρει τη σακούλα με τη βόμβα

Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη που τοποθέτησε εκρηκτικό μ...
14:13 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: «Σε καμία σορό δεν υπήρξε αμφισβήτηση ως προς την αιτία θανάτου» – Οι ισχυρισμοί των τριών ιατροδικαστών Λάρισας

«Στο συγκεκριμένο δυστύχημα η υπηρεσία μας έκρινε ότι δεν απαιτείται η διενέργεια τοξικολογικώ...
12:58 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τατόι: Οι πρώτες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος με εκπαιδευτικό αεροσκάφος

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος με διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος στην αεροπορ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης