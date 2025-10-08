Η ΘΕΑ.ΣΥ. παρουσιάζει το νέο της έργο

Η Θεατρική Συμμαχία – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΘΕΑ.ΣΥ.) είναι μια ερασιτεχνική αλλά βαθιά αφοσιωμένη θεατρική ομάδα που αποτελείται από ανθρώπους του επιχειρηματικού και επιστημονικού κόσμου οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό υβρίδιο τέχνης και κοινωνικής προσφοράς μέσω του εθελοντισμού.

«Εδώ και χρόνια η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα ΘΕΑ.ΣΥ., είναι πιστή στο ετήσιο καλλιτεχνικό της ραντεβού! Φέτος επιστρέφει με μια νέα, τολμηρή και ξεκαρδιστική παράσταση:

«Παραδοσιακώς Ακατάλληλο!» του Γιώργου Δ. Λεμπέση σε σκηνοθεσία Λορίνας Κασιώτη

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Επιμέλεια κίνησης- Χορογραφίες: Μάρκος Γιακουμόγλου

Σκηνικά: Αλίκη Σπανουδάκη

Μουσική: Μάριος Καραμπότης

Μουσική διδασκαλία: Ευγενία Λιάκου

Επιμέλεια ήχου: Αντρέας Κουμλάς

Ενδυματολόγος: Αριστείδης Ζώης

Live Ορχήστρα επί σκηνής.

Μια ανατρεπτική κωμωδία με κοινωνικές προεκτάσεις, live ορχήστρα, τραγούδι και πολύ… παρελθόν!

ΥΠΟΘΕΣΗ: Σε μια παραδοσιακή αυλή στη Νίκαια, κάτοικοι κάθε ιδιοσυγκρασίας συμμετέχουν – χωρίς να το επιλέξουν – σε ένα κρατικό πείραμα: επιστροφή στις “αξίες” και τον τρόπο ζωής της δεκαετίας του ’50, χωρίς τεχνολογία και σύγχρονες ανέσεις.

Όταν οι ρόλοι ξεφεύγουν, ο έρωτας συγκρούεται με τη γραφειοκρατία, το τραγούδι με την εξουσία, και μια έκρηξη στο πλοίο “Φαρμακολύτρα Παναγιά” ανατρέπει τα πάντα. Με αιχμηρούς διαλόγους, σουρεαλιστικό χιούμορ

και ζωντανά τραγούδια που ισορροπούν ανάμεσα στο λαϊκό και το variété, το έργο αποδομεί την έννοια της “παράδοσης” και θέτει το ερώτημα: Τι αξίζει να κρατήσουμε από το παρελθόν;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: 7 έως 11 Νοεμβρίου 2025 – ώρα 21.00

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ– ΤΙΜΗ EΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 25€

Όπως κάθε χρόνο, τα έσοδα από τις παραστάσεις διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, στηρίζοντας κοινωνικές δομές και ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Φέτος θα αποδοθούν στο Ίδρυμα Γαλιλαία – Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας.

https://galilee.gr

Η ΘΕΑ.ΣΥ. σας προσκαλεί να γελάσετε, να συγκινηθείτε και να σκεφτείτε, γιατί το θέατρο μπορεί να είναι και ψυχαγωγία και προσφορά!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ

Πρόεδρος

ΘΕΑ.ΣΥ».

Για πληροφορίες και κρατήσεις:

Τηλέφωνο: +30 6949173453

Email: [email protected]

Στο κατάστημα VOURAKIS Βουκουρεστίου 8, Αθήνα, 10564 -Τηλέφωνο: 21 0331 1087

www.theasy.gr | www.instagram.com/theatrikisymmaxia/