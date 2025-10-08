ΗΠΑ: Πίνακες του Μπομπ Ρος θα… στηρίξουν οικονομικά τη δημόσια ραδιοτηλεόραση – Σε δημοπρασία περίπου 30 έργα του

Έργα του διάσημου καθηγητή τέχνης Μπομπ Ρος θα πωληθούν σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ για τη συγκέντρωση πόρων για την υποστήριξη δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών που είναι αντιμέτωποι με περικοπές χρηματοδότησης με αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Περίπου 30 από τα έργα τέχνης του, τα οποία δημιούργησε κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του εκπομπής, «Η Χαρά της Ζωγραφικής» (The Joy of Painting) τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, θα πωληθούν από τον οίκο Bonhams σε δημοπρασία που διοργανώνεται στις 11 Νοεμβρίου.

The episode that aired after Bob Ross’s wife died – “Gotta have a little sadness once in awhile so you know when the good times come. I’m waiting on the good times now.” The Joy of Painting, Season 23, Episode 3. pic.twitter.com/WS7UR9nU92 — Historic Vids (@historyinmemes) November 22, 2023



Ο οίκος Bob Ross Inc δήλωσε ότι η δημοπρασία «διασφαλίζει ότι η κληρονομιά του Μπομπ συνεχίζει να υποστηρίζει το ίδιο το μέσο που έφερε τη χαρά και τη δημιουργικότητά του στα αμερικανικά σπίτια για δεκαετίες».

Η δημοπρασία διοργανώνεται μετά την έγκριση από το Κογκρέσο του αιτήματος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για κατάργηση της χρηματοδότησης των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, αφήνοντας περίπου 330 σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Ραδιοτηλεόρασης (PBS) και του Εθνικού Δημόσιου Ραδιοφώνου (NPR) να αγωνίζονται για μια νέα πηγή χρηματοδότησης.

Η εκπομπή του Ρος είχε ξανά τηλεθέαση κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, καθώς το κοινό απολάμβανε τα μαθήματα ζωγραφικής.

May 17, 1994. Bob Ross giving his final goodbye on the last episode of his Joy of Painting series pic.twitter.com/qA3SlPaHcR — Historic Vids (@historyinmemes) October 26, 2023



Ο Μπομπ Ρος πέθανε σε ηλικία 52 ετών το 1995.

Η Bob Ross Inc ανακοίνωσε ότι δώρισε τους πίνακες στην Αμερικανική Δημόσια Τηλεόραση και ότι όλα τα καθαρά έσοδα πηγαίνουν σε τοπικούς δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς σε εθνικό επίπεδο.

Τον Αύγουστο, η δημοπρασία δύο έργων του Ρος κατέρριψε ρεκόρ, καθώς πωλήθηκαν σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή από την αναμενόμενη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ