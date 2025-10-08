Ντόλι Πάρτον: Ανησυχία για την υγεία της – Η έκκληση από την αδελφή της

Enikos Newsroom

lifestyle

Πάρτον

Η αδελφή της Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton) Φρίντα, ζήτησε από τους θαυμαστές της να προσευχηθούν για τη θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, οι λεπτομέρειες των οποίων δεν έχουν γίνει γνωστές.

Σε ανάρτησή της στο Facebook η τραγουδοποιός έγραψε: «Χθες το βράδυ, έμεινα ξύπνια προσευχόμενη για την αδελφή μου, την Ντόλι. Πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι δεν αισθάνεται πολύ καλά τον τελευταίο καιρό. Πιστεύω πραγματικά στη δύναμη της προσευχής και νιώθω ότι πρέπει να ζητήσω από όλο τον κόσμο που την αγαπάει να γίνει υπέρμαχος της προσευχής και να προσευχηθεί μαζί μου».

Και πρόσθεσε: «Είναι δυνατή, είναι αγαπητή και με όλες τις προσευχές που γίνονται γι’ αυτήν, ξέρω μέσα μου ότι θα γίνει καλά. Καλή τύχη, αδελφούλα μου. Σε αγαπάμε!».

Σε νέα της ανάρτηση λίγες ώρες αργότερα, η Φρίντα Πάρτον έσπευσε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της σταρ:

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν ήταν πρόθεσή μου να τρομάξω κανέναν ούτε να κάνω την κατάσταση να ακούγεται τόσο σοβαρή, όταν ζήτησα προσευχές για την Ντόλι. Δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια αδελφή που ζητούσε προσευχές για τη μεγάλη της αδελφή, επειδή πιστεύω πολύ στη δύναμη της», σημείωσε στο νέο της ποστ.

Η έκκληση της Φρίντα ήρθε περίπου δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της διάσημης τραγουδίστριας για την αναβολή μιας σειράς συναυλιών στο Caesars Palace του Λας Βέγκας, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου, αλλά μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο του 2026. Η Πάρτον θα ξεκινούσε την περιοδεία «Dolly: Live in Las Vegas», την πρώτη σειρά συναυλιών στην πόλη έπειτα από 32 χρόνια.

Στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας και οι γιατροί μου λένε ότι πρέπει να υποβληθώ σε μερικές επεμβάσεις».

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Guardian τον περασμένο χρόνο, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αποσυρθεί η Πάρτον δήλωσε: «Ω, Θεέ μου, δεν μπορώ να σταματήσω. Πάντα λέω ότι τα ίδια μου τα όνειρα με έχουν δεσμεύσει. Πρέπει να τα κρατήσω ζωντανά. Κάθε όνειρο δημιουργεί κάτι άλλο… Δεν θα μπορούσα να συνταξιοδοτηθώ ακόμα κι αν το ήθελα. Και δεν θέλω».

Σημειώνεται ότι ο επί σχεδόν 60 χρόνια σύζυγός της, Καρλ Ντιν (Carl Dean) έφυγε από την ζωή τον Μάρτιο σε ηλικία 82 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιος σωματότυπος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη

COVID: Τα 2 πρώιμα συμπτώματα της νέας μετάλλαξης για τα οποία μας προειδοποιούν ειδικοί

ΔΥΠΑ: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας ανέργων

ΑΑΔΕ: Ποιες περιοχές και κλάδοι είναι «πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή – Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Μη χρησιμοποιείτε αυτές τις δωρεάν εφαρμογές VPN στο iPhone ή στο Android σας

Η πιο ακριβή πινακίδα κυκλοφορίας στη Βρετανία πωλείται για 1,2 εκατ. λίρες για έναν απροσδόκητο λόγο
περισσότερα
10:16 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Έλενα Γκρέκου: «Ένιωθα ότι αγκύλωναν τα πόδια μου…» – Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία 2 χρόνια

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε η Έλενα Γκρέκου στο «Happy Day» στον ALPHA με την Στα...
09:18 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Στην Ευελπίδων ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Πού είναι η είσοδος;» – Δείτε βίντεο

Στην Ευελπίδων έφτασε πριν από λίγο ο Βασίλης Μπισμπίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης του τρο...
08:36 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: Σήμερα η δίκη του ηθοποιού για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη

Η ώρα της δίκης έφτασε για τον Βασίλη Μπισμπίκη. Σήμερα 8 Οκτωβρίου εκδικάζεται η υπόθεση για ...
03:25 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Η περιπέτεια της υγείας μου με έκανε πιο πλούσιο»

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα και στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», αναφερό...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης