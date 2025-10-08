Στην ίδια εκδήλωση Μητσοτάκης, Σαμαράς και Καραμανλής – Η πρώτη κοινή παρουσία έπειτα από καιρό

Συζητήσεις εντός της ΝΔ αναμένεται να πυροδοτήσει η σημερινή εκδήλωση του βουλευτή της ΝΔ, Ευριπίδη Στυλιανίδη για την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Το «παρών» στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Ωδείο Αθηνών θα δώσουν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που και οι τρεις πολιτικοί θα βρεθούν στον ίδιο χώρο με σύσσωμη σχεδόν την ΝΔ. Παρών θα είναι και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Ο κ. Στυλιανίδης σε δηλώσεις του το πρωί στην εκπομπή του ΟΡΕΝ, “Ωρα Ελλάδος” με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, περιέγραψε πως είναι μια ευκαιρία για ενότητα.

Το προηγούμενο διάστημα οι τόνοι ανάμεσα στους δύο πρώην Πρωθυπουργούς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχαν ανέβει με αιχμή τα εθνικά θέματα. Ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες επικρατεί ηρεμία σε αυτό το μέτωπο με αρκετά στελέχη της ΝΔ να μιλούν θετικά για την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στο κόμμα.

Για παράδειγμα ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος πριν από μερικές ημέρες δήλωσε ότι «ο χρόνος πιστεύω ότι θεραπεύει και αμβλύνει τις γωνίες, όσο λιγότερο μιλάμε για αυτό , τόσο πιο εύκολη είναι η επαναπροσέγγιση κάτι που εγώ επιθυμώ (…) εγώ θα ήθελα να ξαναδώ τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, στο κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό και κράτησε την Ελλάδα , δεν έχει νόημα να συζητάμε σενάρια νέων κομμάτων».

Τώρα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο εάν οι κ.κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής θα ανταλλάξουν χειραψίες και ποιο θα είναι το κλίμα μεταξύ τους. Αν δηλαδή θα επικρατήσει αμηχανία ή αν θα σπάσει ο πάγος μεταξύ τους.