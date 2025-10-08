Έλενα Γκρέκου: «Ένιωθα ότι αγκύλωναν τα πόδια μου…» – Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία 2 χρόνια

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε η Έλενα Γκρέκου στο «Happy Day» στον ALPHA με την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Μεταξύ άλλων είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί ξανά με το τραγούδι, ενώ μίλησε και για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία δύο χρόνια.

Όπως τόνισε «εδώ και δύο χρόνια αντιμετωπίζω πρόβλημα υγείας. Έχω χαμηλό σάκχαρο που είναι εξίσου επικίνδυνο. Δεν πρέπει να κουράζομαι πολύ. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει γιατί είχα έντονη ζαλάδα, κράμπες και υπερβολική κούραση. Πολλές φορές ένιωθα ότι αγκυλώνουν τα πόδια μου την ώρα που οδηγούσα».

Σχετικά με την καριέρα της είπε ότι «έχω σταματήσει 3 χρόνια το τραγούδι. Δεν υπάρχει περίπτωση τουλάχιστον άμεσα να ασχοληθώ με το τραγούδι ξανά. Όταν νιώθεις ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται κατανοητά, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που λες «κουράστηκα»…. Πλέον εργάζομαι σε μια φαρμακευτική και έχω αναλάβει το επικοινωνιακό κομμάτι»

Σε άλλο σημείο ανέφερε η Έλενα Γκρέκου: «Για να σπουδάσω τον γιο μου πιλότο πουλήσαμε το πατρικό σπίτι της μητέρας μου στη Θεσσαλονίκη. Είναι μακριά πια».

Για τη σχέση της σήμερα με τον Βαλάντη, τόνισε: «Με τον Βαλάντη έχουμε πλέον καλή σχέση. Έχει πλέον γίνει φίλος με το παιδί μας. Κάποιος που δεν μπορεί να συμβάλει οικονομικά, μπορεί να συμβάλει με άλλο τρόπο».

Δείτε το βίντεο:

