Υπουργείο Εξωτερικών: Τι συζητήθηκε στη συνάντηση με την αιγυπτιακή αντιπροσωπεία – Στην ατζέντα Ανατολική Μεσόγειος, Λιβύη και μεταναστευτικό

Η Ανατολική Μεσόγειος, η Λιβύη και το μεταναστευτικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης στο υπουργείο Εξωτερικών ανάμεσα στην ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής την υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και την αιγυπτιακή αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου και αρμόδιο για την Λιβύη, Τάρεκ Νταρούγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Τα Νέα», οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προσδώσουν στις ελληνο-αιγυπτιακές συναντήσεις πολιτικών διαβουλεύσεων «τακτικό» χαρακτήρα προκειμένου να υπάρχει καλύτερος συντονισμός κινήσεων μεταξύ των δύο χωρών για ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα Αθήνα και Κάιρο ενδιαφέρονται για την δημιουργία ενός τόξου συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο που θα περιλαμβάνει Κύπρο, Ισραήλ και ΗΠΑ με την προσδοκία να προσχωρήσει σε αυτό και η Λιβύη. Η συνεργασία αυτή θα στηρίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και θα αποτελέσει ένα ανάχωμα στις τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή.

Έτσι στην χθεσινή συνάντηση έγινε εκτενής αναφορά στην σημερινή κατάσταση στη Λιβύη και την τρέχουσα πολιτική διαδικασία που χρειάζεται προκειμένου να επανενωθεί η χώρα. Η επικεφαλής του ΟΗΕ στην Λιβύη, Σέρουα Τέτεχ έχει προτείνει έναν οδικό χάρτη για την ταυτόχρονη διεξαγωγή βουλευτικών και προεδρικών εκλογών, με τον οποίο συμφωνούν, μέχρι στιγμής, οι κυβερνήσεις της Ανατολικής Λιβύης αλλά και της Δυτικής Λιβύης.

Η Αθήνα και το Κάιρο συμφωνούν ότι πρέπει να επανέλθει η κανονικότητα στην χώρα και να λειτουργήσουν οι θεσμοί. Σε διαφορετική περίπτωση και οι δύο χώρες γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Λιβύη για οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας θα είναι στον αέρα και θα δέχεται πάντα νομική αμφισβήτηση.

Παράλληλα Αίγυπτος και Ελλάδα συζητήσαν και το μεταναστευτικό και τις ροές από την Λιβύη που επηρεάζουν και τις δύο χώρες.

Τέλος το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο δεν συζητήθηκε χθες αλλά παραπέμφθηκε στην ατζέντα της συνάντησης ελληνικής και της αιγυπτιακής αντιπροσωπείας στο Κάιρο.