Βασίλης Μπισμπίκης: Σήμερα η δίκη του ηθοποιού για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη

Η ώρα της δίκης έφτασε για τον Βασίλη Μπισμπίκη. Σήμερα 8 Οκτωβρίου εκδικάζεται η υπόθεση για το τροχαίο που προκάλεσε στις 27 Σεπτεμβρίου στη Φιλοθέη.

Ο ηθοποιός, επιστρέφοντας από κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση, προκάλεσε υλικές ζημιές με το όχημά του σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα αλλά και στη μάντρα πάρκινγκ κατοικίας στην περιοχή του.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, που συνελήφθη αρκετές ώρες μετά το περιστατικό και ενώ προηγουμένως είχε εμφανιστεί για συνέντευξη σε τηλεοπτική εκπομπή, υποστήριξε ότι «δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο».

Το απόγευμα της Κυριακής, 28 Σεπτεμβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς. «Ξημερώματα Σαββάτου, περίπου 5:30 η ώρα, καθώς επέστρεφα σπίτι μου, έχασα τον έλεγχο του αυτοκινήτου μου, γλίστρησε και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και σε μαντρότοιχο. Κατέβηκα κάτω και διαπίστωσα ότι υπήρχαν υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα. Δεν υπήρχε κανένας στο σημείο και λόγω της ώρας άφησα ένα χαρτάκι με τα στοιχεία μου», δήλωσε στην κατάθεσή του ο ηθοποιός.

Το πρωί της Δευτέρας ο Β. Μπισμπίκης εμφανίζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών όπου του ασκείται ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 του ΚΟΚ – εγκατάλειψη οχημάτων. Το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται για τις πράξεις αυτές είναι σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1.200 ευρώ, ενώ επιβάλλεται και η ποινή της αφαίρεσης του διπλώματος για τουλάχιστον έναν μήνα.

Ακολούθως, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με τη δίκη του να παίρνει αναβολή για σήμερα. Σημειώνεται πως την περασμένη Πέμπτη, ο ηθοποιός επισκέφθηκε τους παθόντες, τους κέρασε γλυκά, ζήτησε συγγνώμη και τους διαβεβαίωσε πως θα αποκαταστήσει ο ίδιος όσα δεν καλυφθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

