Βασίλης Μπισμπίκης: Πήγε με γλυκά στους κατοίκους της γειτονιάς μετά το τροχαίο και τις ζημιές που προκάλεσε

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Porto Leone Μπισμπίκης

Στην γειτονιά της Φιλοθέης που είχε το τροχαίο με το αυτοκίνητό του, τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9), πήγε ο Βασίλης Μπισμπίκης. Η κίνηση αυτή του ηθοποιού έγινε γνωστή το πρωί της Παρασκευής (3/10), μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Σύμφωνα με τον Τάσο Τεργιάκη: «Ο Βασίλης Μπισμπίκης πήρε γλυκά και πήγε στην γειτονιά που προκάλεσε το τροχαίο με τις φοβερές υλικές ζημιές. Χτύπησε τα κουδούνια και μίλησε με τους ανθρώπους που έκανε τις ζημιές στα αυτοκίνητά τους».

«Όχι μόνο μίλησε, τους ζήτησε συγγνώμη, τους είπε πως θα αποκατασταθούν όλες οι υλικές ζημιές και ότι ακόμα και αν κάτι δεν καλυφθεί από την ασφαλιστική θα το πληρώσει ο ίδιος από την τσέπη του!

Τους είπε και ότι τους περιμένει στο θέατρο στην παράστασή του. Στους ανθρώπους και άρεσε η κίνηση του Μπισμπίκη και αποδέχτηκαν την συγγνώμη και του είπαν ότι αν είχαν γίνει αυτά το Σάββατο ή την Κυριακή δεν θα είχε γίνει όλος αυτός ο ντόρος», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

